Nadie ha informado a los padres de Marta del Castillo de la investigación a Carcaño por el uso de Internet y un móvil en la cárcel

Ni Instituciones Penitenciarias ni el juzgado de Ciudad Real que abrió diligencias al respecto han notificado a la abogada de la familia novedades del asunto

El embargo inútil de la cuenta de Miguel Carcaño: la familia de Marta del Castillo sigue sin indemnización

Miguel Carcaño, en su última imagen en la calle en un traslado a un hospital de Zaragoza para una prueba
Miguel Carcaño, en su última imagen en la calle en un traslado a un hospital de Zaragoza para una prueba
Jesús Díaz

Fue el pasado mes de septiembre cuando se conoció que Instituciones Penitenciarias había acordado el traslado de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, desde la prisión de Herrera de la Mancha hasta la cárcel malagueña de Archidona, conocida como 'El Palacio' ... por sus 'lujos' para la población penitenciaria residente. Fue la decisión que se adoptó con este recluso después de que fuera pillado en el interior de las instalaciones manchegas con elementos prohibidos como un móvil, un ordenador casero o un dispositivo que le ofrecía wifi en su celda.

