Nadie ha informado a los padres de Marta del Castillo de la investigación a Carcaño por el uso de Internet y un móvil en la cárcel

Fue el pasado mes de septiembre cuando se conoció que Instituciones Penitenciarias había acordado el traslado de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, desde la prisión de Herrera de la Mancha hasta la cárcel malagueña de Archidona, conocida como 'El Palacio' ... por sus 'lujos' para la población penitenciaria residente. Fue la decisión que se adoptó con este recluso después de que fuera pillado en el interior de las instalaciones manchegas con elementos prohibidos como un móvil, un ordenador casero o un dispositivo que le ofrecía wifi en su celda.

Corría mayo cuando se publicaba que Instituciones Penitenciarias tenía abierta una investigación después de que funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha hubieran incautado a Carcaño una serie de materiales no autorizados en prisión.

«Cuando los funcionarios detectan o incautan material prohibido, la Administración hace un seguimiento y analiza los hechos» y, además, «en caso de que ese material pudiera tener trascendencia penal, se pone en conocimiento del juzgado» tal y como ha sucedido con el asesino de la adolescente sevillana, detallaban desde Interior a este periódico.

Transcurrido casi medio año, Inmaculada Torres, la abogada de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, no tiene noticia ni de Instituciones Penitenciarias ni del juzgado de Ciudad Real que ha asumido dichas diligencias. Lo único de lo que han tenido constancia, y por los medios de comunicación, hasta la fecha es el cambio de cárcel. Y se preguntan cómo accedió Carcaño a los dispositivos tecnológicos y a wifi, cómo consiguió tener ese trato de favor, quién le ayudó.

El 'castigo' de Instituciones Penitenciarias a Carcaño, sacándolo de Herrera de la Mancha, donde cumplía su pena de 21 años y tres meses de cárcel, supone acercarlo a Andalucía y ofrecerle una prisión con piscina climatizada, un gimnasio y una pista de fútbol sala con un material especial.

En Málaga II, previsiblemente, permanecerá hasta 8 de mayo de 2030. Entonces tendrá 41 años y dará por cumplida su condena tras haber pasado más de la mitad de su vida entre rejas. No obstante, Carcaño no podrá volver Sevilla hasta el año 2043, pues pesa sobre él una prohibición de residir en la misma ciudad que los padres y las hermanas de Marta como estipuló la sentencia condenatoria.