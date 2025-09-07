El detenido del crimen de Valdezorras era «conflictivo» y ya había «dado problemas» según los vecinos

Agentes de la Policía Nacional en la zona donde se ha producido el crimen

El hombre detenido por matar presuntamente a su pareja en el barrio de Valdezorras tiene 46 años, se llama José y es una persona «conflictiva». Así lo han dicho a ABC vecinos de la calle José María Sánchez Estévez de Valdezorras, donde se alza la vivienda donde ha acontecido el crimen. La víctima se llamaba Mercedes Raposo García, tenía 46 años y falleció tras haber sido apuñalada en el abdomen, según apuntan las líneas de investigación de la Policía Nacional.

El detenido es vecino de la zona «de toda la vida» y a ella se la conocía «menos». Incluso hay quienes aluden a consumo de drogas por parte del arrestado, siendo investigado el crimen como posible violencia de género. Es la principal hipótesis.

Ya a las 18.00 horas, un coche de servicios funerarios se llevaba el cadáver y a las 18.15 horas, la Policía Nacional levantaba el precinto de la calle y abandonaba la misma con los varios coches patrulla que había desplegado, mientras la joven vecina de enfrente de la vivienda del crimen lamentaba «el incremento de los feminicidios».