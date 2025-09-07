Detenido el varón pareja de la mujer hallada muerta en Valdezorras La Policía Nacional baraja la violencia de género como principal hipótesis

La Policía Nacional ha detenido a un varón pareja de la mujer cuyo cadáver ha sido descubierto este domingo a mediodía en la barriada sevillana de Valdezorras, fruto de circunstancias violentas.

En concreto, el aviso habría surgido sobre las 13,30 horas, siendo movilizados efectivos de la Policía Nacional, que poco después localizaban el cadáver de la mujer, de mediana edad, dentro de una vivienda.

Su pareja, un varón de aproximadamente la misma edad, ha sido detenido, por su presunta relación con la muerte de esta persona, pues los agentes barajan la violencia de género como principal hipótesis.