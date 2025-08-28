Suscríbete a
Despertar de golpe y porrazo

A finales de agosto del año 2000, Sevilla se topó con la dura realidad de que el Comité Olímpico Internacional no la consideraba preparada ni para ser ciudad candidata a unos Juegos Olímpicos

Monteseirín y Alfonso Seoane, cabezas visibles de la precandidatura sevillana para 2008
Javier Rubio

En la prosa de la corrección política, Sevilla presentaba «algunos factores limitantes» para aspirar a ser ciudad candidata a albergar los Juegos Olímpicos de 2008. Sin paños calientes diplomáticos, la comisión ejecutiva del COI que tomó el 28 de agosto de 2000 la decisión de ... excluir a Sevilla consideraba que la ciudad no tenía el tamaño mínimo exigible para embarcarse en la aventura de organizar unos Juegos. Faltaban hoteles, infraestructuras y transportes, todo eso para empezar a hablar de posibilidades.

