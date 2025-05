Denuncian que los fines de semana no hay controles de alcoholemia en Sevilla por la falta de policías locales

Los últimos dos fines de semana en Sevilla no se están practicando controles preventivos de alcohol y de drogas, porque no hay personal en la Policía Local. Es la denuncia que realiza el sindicato CSIF, que añade que esta situación constata una nueva consecuencia de «este problema crónico en el Ayuntamiento de Sevilla». Fuentes municipales han aclarado a este periódico que lo que no se han realizado los controles estáticos pero sí los móviles, como ocurre en otras situaciones por decisiones de los mandos policiales.

En un comunicado, la organización sindical recuerda José Luis Sanz, cuando aún era candidato a la Alcaldía de la capital, denunciaba «exactamente lo mismo: la inexistencia de controles por falta de efectivos», según explica el delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, que añade que dicha carencia también ha sido palpable este fin de semana en el control del aeropuerto de San Pablo y la estación de Santa Justa.

«Hay una orden de servicio que indica que tiene que haber cuatro policías en el aeropuerto» —dos en la terminal de llegada y dos en la terminal de salida— «y solamente se está nombrando una pareja», explica Raposo. «En Santa Justa no ha habido ninguna, y para colmo, una de las parejas nombradas en el aeropuerto es del Grupo Diana, especializado en violencia de género». Este extremo ya lo adelantó este periódico el pasado fin de semana como uno de los ejemplos de la carencia de la falta de agentes.

CSIF confirma asimismo que este fin de semana han quedado «bastante eventos sin cubrir y otros se han cubierto en precario», con personal del turno ordinario, o personal que tiene que atender la llamada del 112 y 092, quienes han sido los que se han tenido que dedicar a cubrir eventos, por falta de personal».

Durante la jornada del sábado, CSIF ya denunció en sus redes sociales la falta de atención, por falta de personal y medios, a las llamadas de la ciudadanía procedentes de Los Pajaritos, concretamente, desde calles como Galaxia o Contadores. En la calle Galaxia, una pelea dejó un hombre grave tras ser apuñalado con una botella. La presunta agresora fue detenida.

En este sentido, los responsables sindicales recuerdan que, en octubre del año pasado, se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear la Unidad de Intervención de la Policía Local. «A día de hoy, no ha salido adelante por problemas que hay con la Intervención municipal».

A ello hay que sumar la compra de material en desuso, referido igualmente por CSIF en diferentes ocasiones en el último año. A finales del año 2023, el Ayuntamiento de Sevilla adquirió 12 pistolas Táser que todavía no están operativas desde esa fecha. «Hace unos meses comenzaron, otra vez, los cursos formativos para que los agentes pudieran utilizarlas, porque después de más de un año sin hacer nada, los agentes se vieron obligados a hacer otra vez las prácticas; cuando ya aparecía que estaba todo, pues otra vez se ha vuelto a paralizar».