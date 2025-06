La Cumbre de la ONU enfrenta a Sanz con Muñoz en el Pleno de Sevilla: «Tonto es el que dice tonterías»

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla volvió a evidenciar ayer que las posturas entre el gobierno de José Luis Sanz y el PSOE están en las antípodas. Otra sesión más –y ya van unas cuentas– los puntos planteados por el ejecutivo fueron motivo de ... fricción con la oposición, que puso reparos a cualquier propuesta. Críticas a las modificaciones presupuestarias, a la transferencia de los remanentes para amortizar deuda y hasta a varios de los proyectos urbanísticos. Todo ello, con la sombra de la supuesta corrupción que salpica a los socialistas por los casos vinculados a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo presentes en continuos 'dardos' entre bancadas, y por la Cumbre de la ONU –a solo unos días de su inicio– que motivó un cruce de acusaciones entre Muñoz y el alcalde.

El líder de los socialistas había preparado una pregunta a Sanz relacionada con la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU. Después de aportar algunos datos conocidos por todos, Antonio Muñoz reveló el verdadero motivo de la elección del tema. «No pasa nada por reconocer el trabajo del Gobierno de España», dijo. Porque ese era su objetivo, que el alcalde alabara la elección de Sevilla como sede por parte del Ejecutivo y que, además, diera a conocer la cantidad económica que recibirá la ciudad por ello. Sanz borró rápidamente cualquier atisbo de confrontación al reconocer que «llevamos meses trabajando en coordinación» y recordando al PSOE que no podía dar más información por «el contrato de confidencialidad que hay firmado y que ustedes conocen». Pero a pesar de ello, Muñoz insistió y acusó al primer edil de replicar el papel del actor Paco Martínez Soria en la película 'La ciudad no es para mí'. «Ha llegado a la gran ciudad, como él llegó a Madrid, y está incómodo con la cumbre porque viene del Gobierno de España, porque va en contra de lo que ha firmado con la extrema derecha y porque no ha hecho sus deberes».

Sanz, en su réplica, siguió apelando a las frases célebres de la filmografía internacional y citó –algo inédito en el Pleno– al mismísimo Forrest Gump. «Eso que ha dicho me ha recordado a lo de 'Mi mamá dice que los tontos son los que dicen tonterías'», respondió el alcalde. Lo hizo después de que Muñoz insinuara que si hubieran «apostado de verdad» por las obras del tranvibús ya podrían haber estado terminadas para la cumbre. Aquello encendió al primer edil, que cuestionó con toda la retórica posible si este nuevo medio transporte solucionaría «las 90 caravanas que saldrán de los 49 hoteles en busca del Palacio de Congresos o buscando el Alcázar y el Palacio de los Dueñas». Aquello no terminó de gustar a Muñoz, que lo acusó de hacer declaraciones que «no están a la altura de la ciudad».

El «ridículo» de Sánchez

Aunque no concretó muchas cifras, el alcalde sí reconoció que la aportación del Estado ayudará a Contursa. Eso sí, con un nuevo dardo a la gestión heredada de los socialistas. «Nos va a venir muy bien para ese agujero de 14,7 millones que ustedes dejaron», recordó. También que se prevé «un impacto económico de 20 millones» y que tendrá un coste de «dos millones» para la ciudad. Entre ellos, «los 1,53 millones para Policía Local y Bomberos, los 100.000 euros por paralizar algunas obras, o los 250.000 euros de Lipasam por la retirada contenedores y papeleras». Pero más allá, Sanz dijo confiar en que la cumbre «pase a la historia» porque «no haya incidencias reseñables, tenga conclusiones importantes, y el presidente del Gobierno de España no haga el ridículo».

Al margen de la ONU, la política nacional volvió a marcar el Pleno, aunque en este caso con menciones cada vez menos veladas a las supuestas mordidas en la presunta corrupción que golpea a los socialistas. El alcalde se lo planteó a Muñoz cuando el líder del PSOE puso en duda la conveniencia de las modificaciones presupuestarias. «Lo que me preocupa es que no haya explicado todavía por qué el dinero del puente del Centenario su partido se lo gastaba en comisiones y prostitutas», le recriminó Sanz. O cuando el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, dijo que «a nosotros nos duele la corrupción» y encontró respuesta en un clásico de estas crónicas, el edil socialista Francisco Javier Páez y su facilidad para decir lo primero que piensa. «Lo que le deseo a esos que han metido la mano en la caja de mi partido es que se pudran en la puta cárcel». Pura poesía para un Pleno crispado desde un principio y con hasta seis desalojados por increpar al gobierno municipal, alguno parecía intuirse que con la lección aprendida desde casa.

Otros acuerdos del Pleno

Por otro lado, y con a oposición dialéctica –que no en votos– del PSOE y Podemos-IU, el gobierno municipal logró destinar casi 50 millones de los remanentes del Alcázar, la Agencia Tributaria, el IMD, el ICAS y Urbanismo a amortizar préstamos pendientes. De igual modo, el Pleno también aprobó, aunque esta vez por unanimidad, que los jardines del Muelle Camaronero en la calle Betis del barrio de Triana pasen a rotularse con el nombre de la artista María Jiménez, fallecida en septiembre del año 2023. También se dio luz verde a una plaza dedicada a líder vecinal Conchita Rivas en su barrio de Los Bermejales y a otra para María Santísima de la Salud y Esperanza en el Distrito Macarena, lugar donde radica este grupo de fieles.

En materia urbanística, la sesión plenaria permitió dar un paso más en el proyecto de transformación de los antiguos terrenos de Altadis en Los Remedios y que está llevando a cabo la empresa KKH con la intención de que esté finalizado en diciembre de 2026. En este caso, se aprobó de forma definitiva el Estudio de Ordenación que afecta a la zona norte de la parcela, que incluye el cambio de uso de 4.600 metros a servicio terciarios. Por último, y en el turno de las mociones de los grupos, salió adelante una propuesta del PP –con el apoyo de Vox– por la que se reclama el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «asuma responsabilidades por el caos ferroviario» en Santa Justa y destituya «de manera inmediata» al ministro de Transportes, Óscar Puente.