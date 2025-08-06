Los resultados del BOE del pasado martes daban cuenta de ello: ha nombrado a un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno»

El ministro Félix Bolaños lo ha vuelto a hacer. Los resultados del BOE del pasado martes daban cuenta de ello: ha nombrado a un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno». Pero se ha olvidado de que, salvo error mío, también hay un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Presidente del Gobierno».

Y, ojo al parche, me dicen que Pedro Sánchez ha pedido a Félix Bolaños que a ver si puede nombrar también un «Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director del Gabinete del Director de Gabinete del Director del Gabinete». Como los veintidós ministros hagan lo mismo que Bolaños, no vamos a dar «ni pá pantalones», que diría el gran Gila.

Ahora comprenderá el juez Peinado por qué el ministro Bolaños no tiene claro quién hace los nombramientos en Presidencia del Gobierno. Tiene muy pocos «Directores de Gabinete del Director del Gabinete». Hace falta alguno más.

José Luis Gardón. Madrid

El transporte público en Sevilla

Cómo está de actualidad en los distintos medios el futuro del transporte público que se está proyectando en nuestra ciudad, me atrevo a dar mi opinión sobre el tranvía, que sigo manteniendo que a pesar de ser un beneficiado no deja de ser un costosísimo contrasentido, ya que el metro discurre en paralelo y subterráneo por la mayor parte de su recorrido desde Eduardo Dato a Puerta de Jerez,con la ventaja del subterráneo en comodidad y puntualidad. Por ejemplo, el otro día desde San Francisco Javier hasta Puerta de Jerez se ha tardado cuarenta minutos, no sé si para que no se chocasen los trenes o por otro motivo técnico, algo que viene siendo habitual durante los meses que tiene habilitado su recorrido completo si no es Navidad y Semana Santa, al margen de las obligadas interrupciones del tráfico de vehículos. Por eso todos los parches que se están proyectando creo que se contradicen con una completa red de metro como existe en la mayoría de las ciudades, en muchas de ellas desde hace siglos, aunque para ello tengamos que seguir esperando, pero que al menos disfruten nuestros nietos, antes que despilfarral nuestros impuestos.

Enrique Cabezas. Sevilla

Los jóvenes en Roma

Estoy verdaderamente admirada de la demostración de fe de tantísimos jóvenes que han pasado estos días en el Jubileo en Roma. Menudo ejemplo.

No han ido de juerga ni botellón, ni de playa ni veraneo. La mayoría ha pasado calor e incomodidades, aunque siempre haya excepciones.

Todos esos jóvenes han demostrado que su fe les mueve y les gusta manifestarla. Los felicito y me felicito. La Iglesia está viva y fuerte.

Marivi Merino. Zaragoza