El Ayuntamiento de Sevilla presupuesta 1.370 millones para 2026 con 54,8 para inversiones, 150 para Limpieza y 98 para Tussam

El Gobierno local del popular José Luis Sanz ha presentado este jueves el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2026, que se eleva a más de 1.370 millones de euros en su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con sus empresas ... y organismos satélite.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno, ha sido el encargado de la presentación tras la entrega del nuevo proyecto presupuestario al resto de grupos municipales, que son el PSOE, Podemos-IU y Vox, formación esta última con cuyo apoyo aprobó Sanz las actuales cuentas municipales, de casi 1.400 millones de euros en su cifra consolidada y aún en ejecución, fruto de un acuerdo entre ambas partes.

Al detalle, el nuevo proyecto presupuestario cuenta con 1.094 millones de euros para el Ayuntamiento en solitario, un 2,38 por ciento más respecto a las cuentas de este año, de 1.058 millones; figurando en estos 1.094 millones de euros 367 millones para el capítulo de personal. La cuantía hasta los más de 1.370 millones de euros de la cifra consolidada corresponde a las sociedades y organismos autónomos del Consistorio.

En ese sentido, la sociedad municipal Lipasam cuenta con 150 millones de euros,, un siete por ciento más; Tussam casi 98 millones de euros, un 3,2 por ciento más; mientras en clave interna, la del Ayuntamiento en solitario, la Policía Local contará con más de 87 millones con un alza de 17 millones adicionales y la convocatoria de 100 plazas para cubrir vacantes; además de que las inversiones sumarán unos 54,8 millones de euros, figurando además unos 137 millones para políticas sociales, 49 para cultura o 41 para deporte, entre otros aspectos.

Bueno ha señalado que se trata de un «presupuesto equilibrado, »de récord histórico una vez más« en el caso del Ayuntamiento de Sevilla y que la idea del Gobierno local es intentar que entre en vigor al comenzar enero de 2026, para lo cual será necesaria una negociación con las fuerzas de oposición, a las que ha invitado a hacer ya sus aportaciones para las nuevas cuentas, después de que las anteriores fuesen aprobadas con el apoyo de Vox fruto de un acuerdo presupuestario entre el PP y dicho partido, mientras los grupos de izquierda se marchaban del pleno de aprobación definitiva en rechazo a dicho pacto.

Además, Bueno ha avisado de que el alcalde, José Luis Sanz, quiere aprobar los presupuestos «sí o sí», después de que para su primer proyecto presupuestario se sirviese del mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, al no contar entonces con ningún apoyo entre la oposición.