Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla presupuesta 1.370 millones para 2026 con 54,8 para inversiones, 150 para Limpieza y 98 para Tussam

La Policía Local con 87 millones incluyendo la convocatoria de 100 nuevas plazas y habrá 49 millones para cultura y 41 para deportes

El Ayuntamiento de Sevilla perfila su nuevo presupuesto de 1.090 millones con 150 para limpieza y más inversiones

Juan Bueno en la presentación del presupuestop
Juan Bueno en la presentación del presupuestop ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno local del popular José Luis Sanz ha presentado este jueves el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2026, que se eleva a más de 1.370 millones de euros en su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con sus empresas ... y organismos satélite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app