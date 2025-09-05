El Ayuntamiento de Sevilla perfila su nuevo presupuesto de 1.090 millones con 150 para limpieza y más inversiones El Gobierno local aspira a que el proyecto presupuestario de 2026 entre en vigor coincidiendo con el comienzo del próximo ejercicio

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ya trabaja en la elaboración del presupuesto municipal para 2026, que podría elevarse hasta los 1.090 millones de euros en su cifra sin consolidar, o sea sin las cuentas de las entidades satélite del Consistorio, que son las empresas y organismos municipales. Según el Gobierno local, sería el mayor presupuesto de la historia de la ciudad, superando los 1.069 millones de este año.

Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, en una rueda de prensa para detallar el contenido de la Junta de Gobierno Local. En este sentido, Bueno ha asegurado que «se han establecido las líneas estratégicas de ese documento y las previsiones macroeconómicas, con voluntad de poner en marcha el proceso y contar con las cuentas lo antes posible».

Bueno ha destacado en relación al nuevo presupuesto que estará orientado al gasto social y a los servicios públicos, con un crecimiento de las inversiones reales y de la partida de la limpieza; con lo que esta última rondará los 150 millones de euros, siendo la mejora de la limpieza viaria un reto de la ciudad desde hace años y años.

Ello, pese a «la minoración de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el aumento de un 2% de los gastos de personal y los nueve millones de euros más para inversiones reales», ha asegurado.

El objetivo del Gobierno local, que cuenta actualmente con un pacto con Vox relativo al actual presupuesto municipal de 2025, es tener «desmenuzadas» las cuentas públicas para el año que viene «a finales de este mes o primeros de octubre», que entregarán a los distintos grupos municipales, y que, tras su aprobación, puedan entrar en vigor el día 1 de enero de 2026, después de que en este año la aprobación inicial del documento presupuestario fuese aprobada por el pleno a mediados de enero.