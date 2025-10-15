La Junta aprueba una subvención para construir 136 nuevas viviendas en alquiler en Sevilla

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una nueva subvención de 4,2 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) para construir 136 viviendas protegidas en régimen general de alquiler en la zona ... sur del barrio de Palmas Altas. Se trata de la segunda subvención que aprueba el Consejo de Gobierno para esta zona de expansión de la ciudad tras la otorgada hace dos semanas.

Residencial Puerta Jerez, con un coste subvencionable de 19,9 millones de euros, inició su construcción a finales del pasado mes de junio y ha sido beneficiada con dos líneas de ayudas convocadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Emvisesa obtuvo en primer lugar una subvención de 6,5 millones de euros del Plan Ecovivienda, el mecanismo de la Junta de Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation.

La segunda ayuda, la mencionada de 4,2 millones de euros, corresponde la convocatoria del programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, una línea para promotores públicos y privados puesta en marcha por la administración autonómica en 2019 con fondos del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, y el Plan Estatal de Vivienda.

La ayuda propuesta se establece en una cuantía máxima de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil privativa de la unidad habitacional o vivienda y de estancias comunes de interrelación lo que supone un valor final de 4.266.099 euros. Al tratarse de una cantidad que supera la cuantía de tres millones de euros, esta subvención requiere para su resolución definitiva de la autorización por acuerdo del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.