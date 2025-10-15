Suscríbete a
ABC Premium

La Junta aprueba una subvención para construir 136 nuevas viviendas en alquiler en Sevilla

La promoción se ubica en la zona sur de Palmas Altas y se suma a la aprobada hace dos semanas para otro proyecto en dicho barrio

Solar en el que se van a construir las 136 viviendas en régimen general de alquiler
Solar en el que se van a construir las 136 viviendas en régimen general de alquiler M. Olmedo
J. Parejo

J. Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una nueva subvención de 4,2 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) para construir 136 viviendas protegidas en régimen general de alquiler en la zona ... sur del barrio de Palmas Altas. Se trata de la segunda subvención que aprueba el Consejo de Gobierno para esta zona de expansión de la ciudad tras la otorgada hace dos semanas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app