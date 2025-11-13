El Ateneo confirma las ocho bandas que tocarán en el Heraldo y la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos cada vez está más cerca y el Ateneo de Sevilla se encuentra inmerso en los preparativos para la tarde de la ilusión. A pocos días de descubrir el cartel anunciador de la fiesta mayor, ya han vuelto a ... confirmarse las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales que acompañarán al Heraldo Real y a Sus Majestades los Reyes Magos el próximo mes de enero.

En una reunión celebrada este miércoles 12 de noviembre, el presidente del Ateneo, Emilio Boja; el director y el coordinador de seguridad de la Cabalgata, Manuel Sainz y Pedro Lissén, respectivamente, recibieron a los representantes de las diferentes entidades musicales para oficializar la firma de los convenios de colaboración de acompañamiento del Heraldo Real y el cortejo real de la Cabalgata.

De este modo, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, siendo la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (juvenil de las Cigarreras) la encargada de cerrar el cortejo.

Bandas de la Cabalgata

El 5 de enero queda organizado de la siguiente manera:

- Apertura del cortejo: A.M. Virgen de los Reyes.

- Estrella de la Ilusión: A.M. Juvenil Virgen de los Reyes.

- Palas Atenea: A.M. María Santísima del Rocío.

- Gran Visir: A.M. Sagrada Presentación.

- Rey Melchor: A.M. Angustias Coronada

- Mago de la Fantasía: Centuria Romana Juvenil.

- Rey Gaspar: A.M. Santa María de la Esperanza.

- Rey Baltasar: Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (juvenil de las Cigarreras).