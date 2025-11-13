El Ateneo confirma las ocho bandas que tocarán en el Heraldo y la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de 2026

En una reunión celebrada este miércoles 12 de noviembre, el presidente del Ateneo, Emilio Boja; el director y el coordinador de seguridad de la Cabalgata, Manuel Sainz y Pedro Lissén, respectivamente, recibieron a los representantes de las diferentes entidades musicales para oficializar la firma de los convenios de colaboración de acompañamiento del Heraldo Real y el cortejo real de la Cabalgata.
De este modo, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, siendo la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (juvenil de las Cigarreras) la encargada de cerrar el cortejo.
Bandas de la Cabalgata
El 5 de enero queda organizado de la siguiente manera:
- Apertura del cortejo: A.M. Virgen de los Reyes.
- Estrella de la Ilusión: A.M. Juvenil Virgen de los Reyes.
- Palas Atenea: A.M. María Santísima del Rocío.
- Gran Visir: A.M. Sagrada Presentación.
- Rey Melchor: A.M. Angustias Coronada
- Mago de la Fantasía: Centuria Romana Juvenil.
- Rey Gaspar: A.M. Santa María de la Esperanza.
- Rey Baltasar: Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (juvenil de las Cigarreras).
