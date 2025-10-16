Suscríbete a
ABC Premium

Así son las nuevas carrozas de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de 2026

El Ateneo ha presentado el diseño de las catorce de las quince nuevas carrozas que formarán parte del desfile de la ilusión del próximo 5 de enero

Reunión de personalidades del Ateneo este jueves para dar nuevos detalles sobre la cabalgata de la ilusión
Reunión de personalidades del Ateneo este jueves para dar nuevos detalles sobre la cabalgata de la ilusión Juan Flores / ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Reyes Magos se van acercando poco a poco a Sevilla El Ateneo de Sevilla ha presentado este jueves las quince nuevas carrozas para la Cabalgata del próximo año. Continúa así el proceso de renovación de las carrozas en el que se encuentra inmersa ... la institución en los últimos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app