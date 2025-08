Una uruguaya que vive en España, impactada por la falta de vergüenza que tienen los españoles: «Y lo felices que son»

Emiliana Artagaveytia es una joven uruguaya que lleva años viviendo en Valencia y que se ha convertido en los últimos tiempos en una popular 'tiktoker' que triunfa con sus vídeos en TikTok (@emi_grando) con las diferencias y choques culturales que todavía a día de hoy sigue descubriendo entre su tierra natal y en España.

Así, se han hecho virales sus vídeos descubriendo la comida de aquí pero también cómo nos saludamos, cómo nos enojamos o cómo discutimos e, igualmente, refiriéndose a cuestiones idiomáticas y a expresiones o vocabulario que le ha sorprendido mucho. Con todo, los aspectos que más suele comentar ella tienen que ver con la personalidad o forma de ser de los españoles.

Ahora, hace apenas tres días decidió subir un vídeo hablando de «algo que me encanta de los españoles» y de su carácter. «En España no existe la vergüenza», asegura ella en la publicación, que en poco tiempo ya supera las 525.000 visualizaciones y más de 63.000 reacciones de usuarios que aplauden su vídeo.

«Un ser resolutivo»

«El español puede ser un ser muy pasional que te siente todas las emociones pero ¿sabéis cuál le falta? La vergüenza», asegura ella al principio de su reflexión. Así, Emi recalca que «no hay forma de que un español sienta miedo de hacer cualquier cosa» y decide explicarlo poniendo varios ejemplos.

En primer lugar, pues, habla de que si le sirven una comida fría «yo me la como igual porque me da vergüenza decir las cosas» y sin embargo, aquí lo más normal del mundo es pedir, sin tapujos, que lo vuelvan a calentar. «El español es un ser resolutivo», resume.

Igualmente habla de personas mayores y que con la edad una pueda pensar en que ya no se puede poner un vestido corto. Ella insiste que aquí una señora mayor puede ir en minifalda y que no le preocupa «ya además te la luce en una pasarela». O que una abuela de 85 años se tiñe sin problema el pelo de azul. «Que alguien ose a decirle algo», avisa ella.

«Yo noto que en España te pones un pito en la cabeza y nadie te dice nada, es como que te ignoran», sigue ella, que acaba confesando un caso personal. Y es que Emi tenía vergüenza de usar bikini en la playa «y acá directamente no usan parte de arriba». «Acá el concepto de felicidad es más alto que el de la vergüenza, entonces no importa lo que comas, lo que hagas, cómo te vistas o cómo pienses. No hay motivo para no hacerlo. Y lo felices que son sin sentimiento de vergüenza», acaba ella su publicación.

Miles de personas han comentado ya el vídeo de Emi y le han puntualizado que no es un tema de vergüenza sino de «libertad». «No es algo de España, es algo de Europa», considera otro seguidor. «Todo se resume en 'a mi que me quiten lo bailao'». Además, algún extranjero afincado en España le confirma que también han alucinado con esta forma de ser.