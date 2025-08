Un podólogo aclara si pintarse las uñas de los pies es malo: «Puede ocultar problemas importantes»

Hoy en día, hay muchas cosas relacionadas con la estética que están muy normalizadas y hacemos casi sin pensar, guiados por las modas y lo que dicta la sociedad como aceptado o atractivo.

Los estándares de belleza nos rodean por todos lados, algo que se ha acrecentado sobre todo por las redes sociales, que nos muestran cómo, supuestamente, deberíamos lucir para sentirnos aceptados.

Es por ello que muchas personas siguen ciertas tendencias, usan maquillaje, cuidan mucho su piel, se visten de una manera concreta o compran mucha ropa, por ejemplo, siendo algo que suele ser más notable en el caso de las mujeres.

En este sentido, un ejemplo muy común es pintarse las uñas. Esto no es solo algo que se hace para ocasiones especiales, sino que se ha convertido en un imprescindible para muchas personas. Además, en los últimos años pintarse las uñas se ha vuelto muy popular porque combina diferentes elementos: estética, creatividad, autoestima, sensación de autocuiaddo, estar a la moda y sentir que perteneces a un grupo.

Un podólogo avisa de los riesgos de pintarse las uñas

Pero, si pensamos en si esta práctica afecta a la salud, puede que hayamos oído algunas leyendas urbanas o información que no sabemos muy bien si es fiable o no. En lo que respecta al uso de pintauñas, el podólogo Manuel Vidal, especializado en podología deportiva e infantil, ha contado por sus redes sociales si es bueno o no hacerlo.

«Pues todo depende de cómo y con qué te las hagas», comienza diciendo el doctor, que pasa a explicar lo que considera como la forma más segura de de pintárselas, indicando que sus consejos sirven tanto para pedicura como para manicura.

¿Qué precauciones tomar?

«Abusar de la semipermanente podría atrofiarte la uña. Es muy importante que acudas siempre a profesionales certificados, con buenas medidas de higiene. Mucho cuidado con que te limen la uña en exceso, ya que podría eliminar capas protectoras de la misma», explica.

El podólogo continúa con recomendaciones que, aunque para algunos sean obvias, otros pasan por alto: «Nunca te hagas la semipermanente si tienes un hongo en tu uña, piensa lo agustito que estará ese hongo debajo de la capa de semipermanente. Y cuando pongas las manos o los pies dentro de la lámpara UV, recuerda echarte crema de sol. Cuidado con las acetonas que que usan para disolver la semipermanente, son productos que podrían dañar tanto tu uña como tu piel»

#podologia #uñas #semipermanente #pedicura #manicura ♬ sonido original - Dr. Manuel Vidal - Podólogo @podomanu Es malo pintarse las uñas de los pies? 💅 En este vídeo os explico los riesgos de las manicuras y pedicuras así como las semipermanentes. ❌ Muchas personas lo hacen todo el año, pero no saben que el uso prolongado de esmalte puede ocultar problemas importantes como hongos, traumatismos o cambios en el color de la uña que podrían alertarnos de algo más serio. En este reel te explico: ✅ Cuándo es seguro pintarse las uñas. ⚠️ Cuándo puede ser perjudicial. 🦶 Y cómo cuidar tus uñas si usas esmalte con frecuencia. La estética es importante, pero la salud del pie lo es aún más. #Podologo

Además de lo que cuenta en el vídeo de TikTok, el doctor también escribe lo siguiente: «Muchas personas lo hacen todo el año, pero no saben que el uso prolongado de esmalte puede ocultar problemas importantes como hongos, traumatismos o cambios en el color de la uña que podrían alertarnos de algo más serio».

Así, finaliza lanzando una reflexión final sobre si es bueno o no pintarse las uñas: «Mi conclusión es que aunque no necesitas pintarte las uñas para estar bonita, si quieres y te sienta bien hacerlo, adelante. Eso sí, hazlo con cabeza y en sitios donde extremen las medidas de higiene».