Un matrimonio, rotundo al conocer por qué su familia ha rechazado ir a la Primera Comunión de su hijo: «Nos parece fuerte»

En España, la comunión es un momento muy especial para muchas familias. Por eso, muchas optan por celebrarla por todo lo alto, con banquetes, actividades y fiestas que a veces duran todo el día. Sin embargo, no todo el mundo comparte la misma idea sobre cómo debe organizarse este evento.

Sobre este tema han hablado en TikTok Manuel e Irene, una pareja que comparte su día a día en redes. En uno de sus vídeos más recientes explican que ya están preparando la comunión de su hijo, prevista para el 10 de mayo del año que viene. Pero, para su sorpresa, algunos invitados ya han dicho que no asistirán. «Nos parece superfuerte», adelantan en el título de este comentado post.

El motivo es que han decidido organizar una comunión sin alcohol. «Dijimos que íbamos a celebrar la comunión del niño sin una gota de alcohol. Y ya hay gente que nos ha confirmado que no viene», explica Manuel. Aunque nadie lo ha dicho abiertamente, sí han recibido muchas preguntas sobre por qué no habrá barra libre.

«Yo no bebo, y ella tampoco»

Manuel lo deja claro. No piensa pagar «las drogas a nadie». Recuerda que el alcohol, aunque legal, es una droga muy normalizada. En su caso, además, es un adicto recuperado. «Yo no bebo, y ella tampoco», comenta, dejando claro que no quieren fomentar algo que ellos mismos han dejado atrás.

Según cuentan, una amiga les hizo ver que no tenía sentido ofrecer cubatas si ninguno de los dos bebe. Por eso han decidido mantenerse firmes en su decisión. «Y el que quiera venir, que venga, y el que no, que no venga», resumen.