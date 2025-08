Un español que vive en Corea del Sur, sin palabras tras probar el helado que está de moda allí: «No me creo que esté comiendo esto»

Corea del Sur es muy admirado por su tecnología e innovación constante y no deja de ofrecer al mundo infinidad de productos relacionados con el entretenimiento, la belleza o la moda que acaban convirtiéndose en objetos muy deseados entre quienes aprecian las tendencias y estar a la última. Así, el país es un destino turístico, o para vivir y estudiar y/o trabajar, al alza.

James Rodríguez es un barcelonés de 25 años que llegó allí hace años por un intercambio de estudios y quedó tan prendado de la cultura coreana que decidió instalarse permanentemente allí. Actualmente, es un 'tiktoker' de referencia entre quienes buscan conocer la vida en Seúl y ver lo que se lleva allí.

Así, James tiene mucho contenido centrado en las rutinas de 'skincare' o de visitas a salones de belleza y peluquería coreano. La comida y sus visitas a las tiendas de conveniencia a altas horas de la noche, ya que estas están abiertas las 24 horas, también ocupan mucho peso en su perfil (@thejamesrodriguezz). Y ahora está arrasando en visitas (supera los 3,2 millones en menos de un día en la red) con su escapada en busca del helado viral del momento en Corea del Sur.

«Una idea de marketing genial»

«Vamos a por el helado de pollo frito», avanza él mientras se dirige a una tienda de la cadena CU, que es la única que lo vende. James inspecciona los congeladores, que están en el exterior de la tienda, y confirma, con pena, que está agotado. Descubre con muchísima emoción, eso sí, un helado de melocotón, con un aspecto idéntico a un melocotón, que también se ha hecho viral, pero no lo compra porque su objetivo es otro.

Por ese motivo va a otro CU «cruzando los dedos» para encontrarlo. En ese local, las neveras están dentro y allí ve más helados similares al de melocotón, pero en versión limón o mango. Mientras rebusca helados y comenta que seguramente lo habrán dejado de vender, llega su sorpresa. «¡Oh, my God! ¡Helado de pollo frito!», exclama con total ilusión. El envoltorio muestra lo que parece un filete rebozado de pollo.

James compra uno y otro de mango por unos 5,13 euros y decide probarlos en mitad de la calle aunque sea tarde porque él mismo recuerda que Corea es bastante seguro. Mientras abre el primer helado comenta que no sabe por qué se han hecho tan populares y se sorprende con el aspecto. «Literalmente parece como un pollo frito pero es helado de vainilla», explica él.

El primer mordisco no le acaba de convencer porque está muy dulce y empieza a descubrir que el rebozado está imitado con cereales. Pronto, sin embargo, empieza a alucinar con lo rico que está. «Es como súper dulce pero también un poquito saladito», exclama él, que no puede más que asegurar que es una delicia. «¡Uauuu! No creo que me esté comiendo esto, de verdad es delicioso», asegura James, que puntúa con un 9 sobre 10.

«Como todo en las tiendas de conveniencia está extremadamente dulce pero pienso que es una idea de marketing genial», expone él, antes de ir a por la cata del helado de mango. El catalán explica que se había hecho tan viral que era imposible encontrarlo y deduce que habrán ampliado stock. «Tiene unos colores preciosos y obviamente sabe a mango», piropea el 'tiktoker' este helado, que encuentra muy congelado pero a la vez riquísimo.

Una vez más repite su típico «¡Oh, my God!» y baraja que tendrá mucho azúcar pero que tiene un gusto muy igual al del mango. Además, James puntualiza que es mejor ir chupándolo que no comiendo a mordiscos. Finalmente, de los dos helados se queda con el helado de pollo frito pero reconoce que el de mango «es más refrescante». Unas 2.000 personas han comentado su publicación ya y muchos lamentan que el helado en cuestión no tenga nada de gusto a pollo.