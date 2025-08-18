Pregunta a una señora cuál es la mejor playa de España y su respuesta le deja atónito: «Está con mucha agua»

España es un país que destaca en muchos aspectos. Su gente, su gastronomía y sus pueblos llenos de encanto e historia son ejemplo de ello. A esta lista hay que añadir, además, sus espectaculares parajes naturales.

Más allá de sus bosques, campos y cordilleras, la Península cuenta con 8.000 kilómetros de costa bañados por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Cada zona es diferente y tiene sus propias particulares, pero en todas ellas se pueden contemplar paisajes increíbles.

Hay quienes están completamente enamorados de las calas escondidas en las aguas turquesas de Baleares. Otros, en cambio, prefieren la arena dorada y calidez de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Tampoco hay que olvidarnos de aquellos que disfrutan de los salvajes acantilados del norte o los arenales volcánicos de Canarias. En cualquier caso, todas son únicas y cada persona, ya sea por la tranquilidad que les ofrece o por su belleza, tienen su rincón preferido.

Carlos, conocido en TikTok como Carlos Qué Opinan, ha salido a la calle para preguntar a la gente cuál es su playa favorita de España. Una señora le ha dejado sin palabras con su respuesta.

Una señora indica cuál es su playa favorita de España y él se queda sin palabras

Carlos ha salido por las calles de la capital para preguntarle a la gente cuál es su playa favorita de España. El hombre se ha quedado alucinado con la respuesta de una señora. «La de San Juan», le ha revelado la mujer. Él, tras escuchar el nombre, le ha dicho: «¿La de Alicante?». Ella le ha dicho que no. «La del pantano de San Juan», le comenta.

El chico, muy sorprendido, ha querido saber el motivo. La señora le ha contestado lo siguiente: «Porque es de Madrid. He ido, está con mucha agua. Se pueden hacer deportes, te tratan muy bien y está cerquita de la ciudad».

La mujer asegura que las del norte también «están muy bien», pero se queda con el pantano de San Juan.