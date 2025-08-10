Preguntan a la gente cuál es la mejor zona de España para ir de vacaciones en verano y varios coinciden en su respuesta: «Todo es muy barato»

Nada hace más ilusión que hacer un viaje en verano. Se trata de la época del año en la que el clima y la disponibilidad de tiempo libre invitan a hacer alguna que otra escapada.

Hay ciudadanos que apuestan por visitar otros países e, incluso, cambiar de continente. En cambio, otras personas prefieren quedarse en España, pues su oferta turística es muy variada. Nuestro territorio posee una gran riqueza cultural, sus paisajes son muy diversos y su gastronomía es de primer nivel.

Todos estos factores hacen que elegir destino sea una tarea realmente complicada, ya que cada zona tiene su encanto. Lo cierto es que decantarse por una ciudad u otra dependerá de los gustos e intereses de cada uno, pero hay quienes piensan que existen lugares que nunca decepcionan.

Nacho Pla, presentador de 'La Influencia', ha salido a la calle para preguntarle a la gente cuál es la mejor ciudad de España para pasar las vacaciones. Las respuestas han sido muy variadas, aunque algunos coinciden.

Esta es la mejor zona de España para ir de vacaciones en verano

«¿Mejor lugar de veraneo en España?». Esta es la pregunta que Nacho Pla le ha hecho a varios jóvenes. Todos tienen clara su respuesta.

Un chico asegura que Mallorca es perfecta. «Hay mucha fiesta y están muy bien las calas», sostiene. Una de las ciudades más repetidas ha sido Santander. «Todo es muy barato», dice un joven. Otro asegura que la relación calidad-precio en Jávea (Alicante) es «increíble».

El mejor destino de España para ir de vacaciones en verano El Puerto de Santa María (4)

Santander (2)

Mallorca (1)

Galicia (1)

Ibiza (1)

Marbella (1)

Conil de la Frontera (1)

San Sebastián (1)

Canarias (1)

Asturias (1)

Jávea (1)

Cuatro personas han mencionado El Puerto de Santa María, en Cádiz, porque «hay un montón de discotecas». Una chica indica que en Canarias la gente es «muy agradable».

Respecto al norte, un chico sostiene que en Galicia «se come muy bien». San Sebastián también entra en este listado. «Puedes ir con sudadera por la noche», valora una joven. Por último, dicen que Asturias es ideal porque «tiene tanto playa como montaña».