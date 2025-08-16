Uno de los lagos termales más grandes de Europa está en España y tiene propiedades terapéuticas: dónde está y cómo llegar

Uno de los lagos termales más grande de Europa está en España y tiene propiedades terapéuticas: dónde está y cómo llegar

En verano, algunos turistas quieren explorar la ciudad o recorrer nuestros espectaculares parques naturales, mientras que otros buscan planes tranquilos para escapar de la rutina. Si es tu caso, encontrarás muchas opciones disponibles.

Por ejemplo, en España se encuentra uno de los lagos termales más grandes de Europa. Te contamos dónde está, cómo llegar y todos los detalles de este paraje único.

Termas Pallarés, uno de los lagos termales más grandes de Europa

Termas Pallarés es un lago termal natural de dos hectáreas, convirtiéndole en uno de los más grandes de Europa. Se ubica en una finca de 70.000 metros cuadrados que está a tan solo dos horas de Madrid.

En concreto, este balneario se sitúa en al sur de Zaragoza, muy cerca de Calatayud y del monasterio de Piedra.

Su seña de identidad es que sus aguas mineromedicinales se mantienen siempre a 29 grados. Esto hace que sea un destino ideal en cualquier momento del año.

Así es el lago de las Termas Pallarés

El lago de las Termas Pallarés cuenta con una profundidad máxima de dos metros, lo que le convierte en un lugar idóneo para practicar la natación o relajarse. También permite aprovechar los efectos beneficiosos que el agua mineromedicinal produce en el cuerpo y la mente.

Balneario Termas Pallarés

Segun explican desde su página web, «toda el agua queda renovada de forma natural cada 32 horas». «Esto explica el secreto de su aspecto tan cristalino que asegura un baño de salud y bienestar», añaden.

Precio de las entradas Entrada de día completo, adulto : 22 euros.

Entrada día completo niños (4 a 12 años) : 12,50 euros.

Entrada adulto medio día (tarde) : 12,50 euros.

Entrada niño medio día (hasta 12 años) : 7 euros.

Niños hasta cuatro años de edad: gratis.

El horario es de 10.00 horas a 20.00 horas en temporada de verano y de 10.00 horas a 18.00 horas el resto del año.

Cómo llegar al lago de las Termas Pallarés

Para llegar al lago de las Termas Pallarés, la mejor opción es ir en coche. Si se opta por el transporte público, hay dos trenes: tren vía Calatayud y tren vía Zaragoza Goya. También hay disponible un autobús para llegar hasta el complejo.