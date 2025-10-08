Suscribete a
ABC Premium

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre los pagos en sobre del PSOE a Ábalos y Koldo: «Es una constante»

El presentador ha comentado el último informe de la UCO, que apunta a que el exministro y el que fuera su asesor cobraron dinero en sobres del partido

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el nuevo negocio de la madre de Lamine Yamal fuera de España: «Desvela un rasgo de...»

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre los pagos en sobre del PSOE a Ábalos y Koldo: «Es una constante»
Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre los pagos en sobre del PSOE a Ábalos y Koldo: «Es una constante» eFE/ABC

P.M

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' ha vuelto a aumentar la tensión política. Según esta investigación, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antigua mano derecha, Koldo García, ... cobraron en efectivo la mayor parte de los gastos que adelantaban al PSOE.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app