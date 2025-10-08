Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre los pagos en sobre del PSOE a Ábalos y Koldo: «Es una constante»

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' ha vuelto a aumentar la tensión política. Según esta investigación, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antigua mano derecha, Koldo García, ... cobraron en efectivo la mayor parte de los gastos que adelantaban al PSOE.

Tal y como apunta la UCO, el dinero en metálico les llegaba en sobres con el membrete del puño y la rosa. Fueron más de 30.000 euros los que recibieron ambos entre 2017 y 2019. Además, la Guardia Civil ha puesto el foco también en la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de «chistorras» «lechugas» o «folios» para referirse a distintos tipos de billetes.

Tras conocer este informe de la UCO, el Tribunal Supremo ha vuelto a citar a Ábalos y a Koldo, los próximos 15 y 16 de octubre. Según el juez Leopoldo Puente, se deduce que ambos mantuvieron entre sí «métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia».

El pasado lunes, Ábalos explicó en declaraciones a TVE que los sobres con dinero entregados por el PSOE corresponden al reembolso de gastos anticipados y ha negado que sean sobresueldos en efectivo. Además, ha asegurado que era el método de pago a todos los dirigentes.

La opinión de Pedro Ruiz sobre los pagos en sobres del PSOE a Ábalos

El último informe de la UCO ha centrando la actualidad política de los últimos días, provocando tanto reacciones en la oposición como en los medios de comunicación y las redes sociales. Sobre este asunto ha opinado, precisamente, Pedro Ruiz.

Acostumbrado a pronunciarse sobre la actualidad informativa, tanto en España, como a nivel internacional, el presentador de televisión ha querido comentar las nuevas informaciones que salpican al PSOE en un mensaje en su cuenta de X.

«Me sorprende poco que la trama de Ábalos tuviera de fondo la financiación del partido», ha asegurado Ruiz sobre el hecho de que este mecanismo de pagos en efectivo pueda acabar derivando en la imputación del PSOE por financiación ilegal, algo desconocido por el momento y que ha sido negado por el propio partido.

Para Ruiz, si se demostrara este vínculo no sería algo extraño. «Es una constante aquí y en el resto del planeta», ha señalado. El presentador ha finalizado su reflexión con un refrán español con el que hace referencia a la corrupción dentro de la clase política: «Siempre se estira más el brazo que la manga».

Me sorprende poco que la trama de Ábalos tuviera de fondo la financiación del partido. Es una constante aquí y en el resto del planeta. Siempre se estira más el brazo que la manga. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 4, 2025

En un mensaje más reciente, Ruiz ha vuelto a hacer referencia a los datos extraídos del nuevo informe de la UCO. «Es grosero y llamativo oír hablar de 'chistorras' con la alegría ramplona del tal Koldo», ha opinado el actor, en referencia a los términos que utilizaban Ábalos y su exasesor para referirse a distintos tipos de billetes.

Ruiz ha insistido en que «no deberíamos sorprendernos tanto» y ha terminado su mensaje con un comentario jocoso: «La chistorra es la hermana pequeña del chorizo».