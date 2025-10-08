Carlos Sainz, sin pelos en la lengua sobre la situación política actual en España: «Me pone de muy mal humor»

Carlos Sainz afronta su primera temporada con Williams Racing. El piloto madrileño confirmó su fichaje por la escudería británica en el verano de 2024, tras varios años en Ferrari, con quien logró diferentes podios, y que ha fichado a Lewis Hamilton.

Aunque no ha tenido un inicio fácil, Sainz ha ido ganando confianza con su monoplaza azul y hace dos semanas se subió al podio del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Fórmula 1 obtuvo una tercera posición en el podio, el 28º de su carrera, y el primero con los colores del equipo Williams.

Carlos Sainz Jr. afronta esta nueva etapa con optimismo y ambición. «Me motiva mucho el proyecto, nada me haría más ilusión que ganar con ellos. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera», aseguró el piloto este martes en una entrevista en 'El Partidazo' de COPE.

Instalado en Mónaco, donde reside desde hace años, el piloto madrileño solo visita España en contadas ocasiones. «Intento pasar la mayoría del tiempo en Mónaco porque tengo mi vida aquí, mi deporte, mis amigos...», contó durante la entrevista, en la que hizo un repaso por su vida actual, tanto en lo personal, como en lo profesional.

Carlos Sainz, «disgustado» con la situación política actual en España

A pesar de que Sainz viaja a España solo para eventos familiares, como el pasado 1 de septiembre, cuando celebró su 31 cumpleaños, Juanma Castaño quiso preguntarle si estaba informado de la actualidad de nuestro país.

«¿Te mantienes muy en contacto con España, en el sentido de estar informado de lo que se habla y se dice aquí, o te has convertido en un tío internacional que estás ahí en tu mundo y tratas de no meterte demasiado?», preguntó el presentador de 'El Partidazo' de COPE.

Saiz confesó estar muy descontento con la situación actual de nuestro país: «Pues mira, estoy tan disgustado con lo que veo en España y la situación, tanto política como social, que me ponía un poco de mal humor cada vez que lo intentaba seguir y, desde entonces, como me ponía de mala leche, he intentado desconectar un poco».

A pesar de querer aislarse, en cierta medida, de la actualidad en España, el piloto madrileño reconoció estar pendiente del conflicto en Gaza, especialmente por las repercusiones que está teniendo en el deporte. «Ahora sí que es verdad que, con todo el tema de Israel y Palestina, con el revuelo que se montó en La Vuelta, he intentado sobre todo leer, informarme, intentar ver vídeos un poco...».

Sainz quiere estar al tanto de la masacre en Gaza «para intentar entender lo que está pasando y por qué está pasando». El piloto, aseguró en COPE, busca comprender «las dos posiciones» del conflicto y así «poder tener el día de mañana una opinión y un punto de vista».

Sin embargo, más allá de la situación en Gaza, Sainz prefiere distanciarse del ruido mediático. «Sinceramente, como he dicho, el tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor», insistió de nuevo el piloto, sin pronunciarse sobre ningún aspecto en concreto.