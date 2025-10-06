Nuria Roca, crítica con las nuevas medidas del Gobierno para luchar contra la ludopatía: «Son absolutamente insuficientes»

El Ministerio de Consumo continúa su lucha contra la ludopatía en España y ha anunciado nuevas medidas para atajar este problema que afecta a un 1,4% de la población, según la encuesta EDADES. Los operadores de juego online deberán mostrar a partir de ahora un nuevo cartel a los usuarios en el que se advierta sobre los «peligros» de esta adicción.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó el pasado miércoles que serán tres mensajes de advertencia diferentes y tendrán el mismo formato que los que aparecen en los paquetes de tabaco para alertar de los riesgos de fumar: 'La ludopatía es un riesgo del juego', 'La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%' y 'Las pérdidas del total de jugadores superan en cuatro veces sus ganancias'.

Estos tres mensajes aparecerán en las casas de apuestas y en los portales de juego en línea, así como en su publicidad online. Para ello, el Ministerio de Consumo desarrollará el Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.

Las nuevas medidas del Gobierno para combatir la adicción al juego fueron objeto de debate este domingo en 'La Roca', el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca. La presentadora y los colaboradores comentaron el anuncio del ministro de Consumo como asunto de actualidad de la semana.

Nuria Roca opina sobre las nuevas medidas del Gobierno para combatir la ludopatía

El programa se hizo eco de algunos datos del último informe del Jugador Online de 2024. Según este documento, el número de jugadores entre 18 y 25 años ha aumentado un 28%, representando un tercio de esa cuota de mercado. Además, se estima que 20.000 jugadores jóvenes han llegado a perder más de 3.000 euros.

En este sentido, Nuria Roca fue tajante en su valoración de las nuevas normas. «Sinceramente, a mí estas medidas me parece que están bien, pero que son absolutamente insuficientes», criticó la presentadora.

Roca alertó de que, «en todos los pueblos, hay una casa de apuestas ahora mismo donde la gente que se aburre, y muchos son jóvenes, se van y se gastan todo el dinero». «Crea adicción y acaban enganchándose», advirtió.

'La Roca' LA SEXTA

En este punto, Sara Ramos apuntó que el juego online «se ve como algo muy normal entre los chavales, de apostar por resultados de fútbol, está muy normalizado». «En mi barrio, hay 30 casas de apuestas y se ven grandes letreros en la avenida principal», comentó después Berni Barrachina.

Roca fue muy crítica con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, que cree insuficientes: «Es terrible. Pero, sinceramente, ¿creéis que con estos tres cartelitos van a dejar de ir? No, lo que hay que hacer es que no pueda haber estas casas de apuestas».

Según la presentadora, «si en un pueblo solamente hay una farmacia», debería haber solo una casa de apuestas en la comarca. No obstante, Barrachina recalcó que estas medidas se dirigen, sobre todo, a las apuestas online. «Pues más medidas. Habrá que ponerle coto. De la misma manera que hay que poner la palabra 'publicidad', hay que acotar esto», zanjó la presentadora.