El PSOE pagó 30.000 euros en sobres del partido a Ábalos y Koldo

El PSOE pagó más de 30.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, en sobres con membrete del partido. Dinero en metálico como forma de pago de los diferentes gastos de representación en nombre del partido que se ... realizaron durante los años 2017 y 2021, aunque en los dos últimos años no consta ningún abono con esta fórmula por parte del partido, según la información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un extenso informe sobre el patrimonio del exministro.

Durante los cinco ejercicios estudiados, el PSOE abonó 19.638,97 euros al exministro y 12.744,73 euros al exasesor. En total, 32.428,40 euros. Pero lo más sorprendente es el uso continuado del pago en efectivo durante tres años. El mayor pago se produjo en 2018 (14.692,23 euros), seguido de 2017 (8.772,72 euros) y 2019 (6.699,09 euros). No obstante, la UCO destaca que hay otras partidas procedentes de Ferraz «sin respaldo documental».

En este sentido, la UCO explica que ha encontrado diferencias entre lo que el PSOE ha facilitado sobre aportaciones a Ábalos, y las cantidades dinerarias de las que hablaban en los mensajes analizados de Koldo y su pareja, Patricia Uriz. «Según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros, frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre», indica el informe.