El PSOE pagó 30.000 euros en sobres del partido a Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa destaca que hay otros abonos del partido al exministro y su asesor que no tienen «respaldo documental»

La UCO afirma que Ábalos hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros que provenían de una fuente no declarada

Imagen de uno de los sobres aportados en el informde la UCO
Javier Lillo y Daniel Roldán

El PSOE pagó más de 30.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, en sobres con membrete del partido. Dinero en metálico como forma de pago de los diferentes gastos de representación en nombre del partido que se ... realizaron durante los años 2017 y 2021, aunque en los dos últimos años no consta ningún abono con esta fórmula por parte del partido, según la información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un extenso informe sobre el patrimonio del exministro.

