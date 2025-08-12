Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el duro golpe de la ola de calor en España: «Es preocupante»

España atraviesa la ola de calor más larga en lo que va de año. Este episodio de temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año comenzó el domingo 3 de agosto y se extenderá «hasta el lunes 18», tal y como ha anunciado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ola de calor mantiene a casi toda España con los termómetros por encima de los 40 grados. Este lunes, un total de 63 estaciones de la Aemet superaron los 42 grados. El récord de temperatura máxima se dio en El Granado (Huelva), con 44,3 grados.

La Aemet ha adelantado que este miércoles, 13 de agosto, se producirá un descenso de las máximas en la Península, que será notable en la vertiente cantábrica. Sin embargo, el jueves «el escenario más probable» es que «comience un nuevo ascenso térmico» que continuaría en los siguientes días, coincidiendo con el puente de agosto.

Por este motivo, la Aemet no descarta que la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más hasta el lunes 18 de agosto, cuando comenzarán a descender las temperaturas. «Este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año», indica la agencia.

Las temperaturas máximas serán excepcionalmente altas; el miércoles en el interior peninsular bajarán a valores normales, subiendo de nuevo a partir del jueves.



Las temperaturas mínimas serán altas con noches tropicales en el centro, interior sur peninsular y valle del Ebro. pic.twitter.com/EEnwpvzEkL — AEMET (@AEMET_Esp) August 11, 2025

Más allá de la desazón que puede producir este episodio de calor extremo en nuestro día a día, las altas temperaturas están dejando consecuencias graves para la salud pública. A la espera de obtener los datos de agosto, la mortalidad atribuible a los efectos del calor en España superó las 1.000 personas en julio, un 57% más que el año pasado, de acuerdo con las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Además, los incendios forestales se han multiplicado en los últimos días. En estos momentos, se mantienen activos en distintos puntos de España como León, Orense, Tarifa (Cádiz) o Tres Cantos (Madrid), donde un hombre ha fallecido por quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Pedro Ruiz opina sobre la ola de calor en España

La ola de calor, y sus devastadoras consecuencias, están centrando la actualidad informativa en España en los últimos días. Y es que la expectación es máxima ante el ascenso imparable de los termómetros y, sobre todo, ante la fecha en la que comenzarán a remitir las altas temperaturas.

En este sentido, muchos opinan estos días en redes sociales sobre este episodio de calor. Uno de los últimos ha sido el presentador y humorista Pedro Ruiz, quien no ha dudado en mostrar su preocupación por las temperaturas extremas.

«Esta sí que es una preocupante ola de calor», ha señalado el humorista en un mensaje publicado en su cuenta de X. El presentador de televisión ha hecho memoria y ha subrayado la anomalía de este episodio: «Pocas veces me ha parecido vivir condiciones tan constantemente extremas».

Esta sí que es una preocupante ola de calor. Pocas veces me ha parecido vivir condiciones tan constantemente extremas. Os deseo la menor cantidad de inconvenientes. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 12, 2025

Extrañado por la duración de esta ola de calor -la más larga en lo que va de año- y por las temperaturas extremas que está dejando en España, Pedro Ruiz ha finalizado su mensaje deseando «la menor cantidad de inconvenientes» a sus seguidores.