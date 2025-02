Una norteamericana que vive en España, tajante con lo que más odia de nuestro país: «Es un secreto que nadie te cuenta»

La expansión del teletrabajo en todo el mundo está permitiendo que muchos busquen sitios en los que instalarse y poder disfrutar de una mejor calidad de vida y, en este sentido, España es uno de los destinos predilectos. Nuestras playas, clima, gastronomía y calidad de servicios públicos son perfectos ganchos para escoger nuestro país.

Así, es frecuente encontrarse con extranjeros que se instalan aquí. Es el caso de Ryanne, una norteamericana del Medio Oeste del país, que se acaba de instalar literalmente en España. En concreto, lleva casi un mes ya viviendo en Sevilla y ha empezado a explicar en su cuenta de TikTok (@ryannelaguiri) su día a día y principales choques culturales con el idioma y la calidad de vida que se ha encontrado.

Uno de sus vídeos más viralizados hasta la fecha es el que subió hace poco menos de una semana en el que Ryanne expone sin tapujos «una cosa que odio de España» después de que tanta gente le haya dicho que España es «asombrosa». La publicación ha generado un gran interés y ha llegado a las 95.000 visualizaciones.

«Te quedas atascado»

«Hay una cosa horrible que nadie te está diciendo sobre España y Andalucía», avisa ella, que a continuación afirma, con contundencia y con su sonrisa apareciendo, «lo peor de España es que es el mejor lugar del mundo». «¿De verdad os habíais pensado que iba a hablar mal de este país? De Andalucía nunca lo haría», asegura Ryanne.

Así, ella remarca que para ella lo peor es que «tan pronto como llegué aquí pensé 'oh, no quiero ir nunca más a ningún otro lugar». La 'tiktoker' insiste en que es «un secreto que nadie cuenta» pero que «una vez llegas aquí te quedas atacado» y no puedes querer volver a tu país natal. «No, no quiero volver a América, no quiero ir a ningún lado más. Quiero estar aquí para siempre», asegura.

«¿A qué apesta? De verdad, lo odio porque mi familia y amigos están en América», continúa su breve reflexión la joven, que remarca que «toda mi vida está allí» y que, a pesar de esto, tiene claro que «no quiero ir allí». Finalmente, Ryanne se recuerda que es una afortunada por poder vivir el sueño de estar en nuestro país. «Amo España, amo Andalucía y amo Sevilla», sentencia ella.

Su comentario ha dado pie a varias reacciones. «Yo soy española 'living in USA' y el único sitio donde también quiero estar es en España», apunta Clari, una internauta. «Los americanos son los que más aman España, nunca verás uno decir una mala palabra», añade un usuario, mientras que otro incide en que «lo único un poco 'problemático ' en Andalucía es si quieres aprender español, por el acento quizás te sea un poco más difícil». «Lo sé, lo estoy pasando mal», ha contestado Ryanne.