Un marroquí que vive en España da su opinión sobre la relación del islam y el feminismo: «Las mujeres están bastante respetadas»

Los choques culturales son algo que está presente día a día en nuestra sociedad. Desde el turista que llega un país vecino en el que cambia la gastronomía, hasta la persona que tiene que viajar para trabajar y debe adaptarse a un nuevo ritmo de vida que nada tiene que ver con el de su país natal.

En la actualidad el mundo es diverso y con una gran variedad de personas que viven en países que no son en los que han crecido. Así, la riqueza cultural de unos y otros se entremezcla y se expande, aunque en algunos casos hay elementos que chocan o no se aceptan fácilmente, tanto por parte de el extrajero como del local.

Un ejemplo de ello son las religiones y, desde la cuenta de TikTok @aakilaariara123, acostumbran a realizar entrevistas a pie de calle preguntando la opinión de la gente sobre temas relacionados con el islam. En uno de los últimos vídeos, el entrevistador a expuesto la relación entre el feminismo y esta religión a un joven marroquí, al que ha empezado haciendo la siguiente pregunta: «¿Qué opinas siendo tú marroquí y que has bebido el islamismo? »¿El islam y el feminismo pueden estar juntos?

La primera respuesta del joven ha sido la siguiente: «Yo no soy un experto de religión pero a nivel más práctico experimental viviendo toda mi vida en Marruecos, las mujeres están bastante respetadas, hablando del ambiente familiar, de las familias, de la gente... La gente cuida mucho a las mujeres marroquíes, así que el hecho de estar en una cultura musulmana no significa que a la mujer se le falta de cualquier manera el respeto».

Así, el entrevistador continuaba diciendo: «Te lo pregunto porque hay muchos países musulmanes, por no decir todos, que delitos que hacen las mujeres son lapidades y delitos que hacen los hombres no...» a lo que el chico respondía que eso no se aplica a su país y que no puede hablar de lo que no ha vivido.

«Yo te pregunto no por Marruecos si no por países musulmanes, bajo la religión musulmana ¿qué opinas de esto? Porque hay gente que dice, 'oye están pidiendo feminismo, igualdad entre hombres y mujeres pero la religión musulmana en Cataluña está creciendo, y es incompatible ambos» afirma la persona que pregunta tras el micro.

Así, ante la atenta mirada de la mujer que le acompaña, el entrevistado responde: «Yo no veo la relación entre el feminismo respeto de la mujer en la sociedad y la religión. Cada persona es algo personal e individual, una persona sin religión puede estar muy peligrosa para las mujeres, como un musulmán puede tener mucho respeto por las mujeres».

Además, le pregunta sobre un dato que, según el entrevistador, ha puesto sobre la mesa el partido político Vox: que el 80% de los encarcelados en prisiones de Barcelona son extranjeros. «¿A qué se debe eso? ¿Por qué los extranjeros delinquen?» insiste.

«Puede ser por falta de conciencia o puede ser por también en otro nivel por falta de sentimiento de estar adecuado en este país», empieza contestando para, después centrarse en su experiencia personal: «Por ejemplo yo nunca en mi vida he hecho ningún crimen, nunca he tenido antecedentes penales ni nada, pero después de estudiar tres años aquí en Barcelona todavía no tengo permiso de trabajo, me quedo peleando para tener un permiso para estudiar y arrancar. Otra gente puede ser que no tenga la misma paciencia que yo», concluye.