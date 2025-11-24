Suscribete a
Maldini, sobre el culpable de la situación del Real Madrid: «Xabi Alonso queda como responsable absoluto»

Los blancos tropezaron por tercer partido consecutivo

A Xabi se le aparecen los fantasmas de Lopetegui y Benítez

Maldini, sobre el culpable de la situación del Real Madrid: «Xabi Alonso queda como responsable absoluto»
Daniel Domínguez

El Real Madrid encadenó en la noche del domingo su tercer partido sin conseguir la victoria. Derrota en Liverpool y empate en Vallecas antes del parón de selecciones y un nuevo empate en Elche (2-2) en un partido que deja en tan ... solo un punto la ventaja de los blancos sobre el Barcelona.

