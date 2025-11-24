Maldini, sobre el culpable de la situación del Real Madrid: «Xabi Alonso queda como responsable absoluto»

El Real Madrid encadenó en la noche del domingo su tercer partido sin conseguir la victoria. Derrota en Liverpool y empate en Vallecas antes del parón de selecciones y un nuevo empate en Elche (2-2) en un partido que deja en tan ... solo un punto la ventaja de los blancos sobre el Barcelona.

Pero más que resultados, que ahora también, ya es una cuestión de sensaciones que ya existía cuando el Madrid sumaba de tres en tres. Ni siquiera con el cambio de dibujo que planteó Xabi Alonso en el Martínez Valero, con la vuelta al dibujo de tres centrales que tan buen rendimiento le dio en su etapa en el Bayer Leverkusen.

El Elche de Eder Sarabia mereció algo más y vio cómo, muy cerca del final, Bellingham le privaba de dos puntos con una dosis de polémica, al reclamar el elenco ilicitano falta de Vinicius sobre Iñaki Peña.

Ni siquiera la pausa internacional, con una semana entera libre de compromisos, ha servido para ver una mejor versión del Madrid, que afronta tres nuevas salidas (Olympiacos, Girona y Athletic) en los próximos nueve días con sabor a finales para el tolosarra.

Maldini señala al banquillo

Xabi Alonso se atrevió a sentar a Vinicius en Elche y a cambiar el sistema pese a que solo contaba con dos centrales disponibles: Asencio y Huijsen. Carreras completó esa línea de tres, mientras que las bandas quedaron a cargo de Alexander-Arnold y Fran García. Los cambios dejaron fuera de la alineación a Vinicius y al tocado Valverde, pero el equipo tampoco funcionó con esas novedades.

Por eso, Julio Maldonado 'Maldini' fue categórico en su análisis. El comentarista de Movistar Plus+ y la Cadena COPE realizó una publicación en 'X' (antiguo Twitter) a la finalización del encuentro en la que se mostraba crítico con la figura del entrenador madridista.

«Especialmente dañado sale Xabi Alonso de este empate en Elche. Cambia el equipo, el dibujo, deja fuera a Vinicius (y a Valverde pero lo de Vini es más relevante por razones obvias) y el equipo no funciona. Queda como responsable absoluto. Sólo en Mbappé vi auténtica rebeldía», señaló Maldini en sus redes sociales.

El runrún con Xabi ya estaba aumentando en las últimas semanas, con muchas voces cuestionando el rendimiento del equipo. Aun así, de momento, cuenta con el respaldo de la clasificación, al ser líder en Liga y encontrarse en el top-8 en Champions, lo que le permite saltarse la ronda previa a los octavos.