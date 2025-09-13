Una italiana que vive en España, sin palabras con un gesto cotidiano que hacemos a diario en nuestro país: «Nos estamos arriesgando»

Las redes sociales son un filón para descubrir distintas realidades, sobre todo de aquellos que viajan fuera o vienen a España por diversos motivos. Así, podemos ver como puede sorprender ciertas conductas que en nuestro país tenemos como normales, horarios bien distintos a lo que acostumbramos o productos que llaman la atención a los de fuera.

Giulia es una joven italiana que utiliza las redes sociales como TikTok, @caldanera, para compartir las que para ella son las diferencias más sorprendentes entre Italia, su país de nacimiento, y España, a la que se mudó hace unos meses para estudiar el programa Erasmus. En una de sus últimas publicaciones explica cuál ha sido el choque cultural más grande hasta el momento: Un gesto cotidiano que hacemos a diario en nuestro país.

La creadora de contenido empieza el vídeo contando que es italiana y que se mudó a Madrid hace ya un año. Dice Giulia que está sorprendida por el tema de los dos besos al saludar. Y es lo que para nosotros es lo más normal del mundo, para aquellos que vienen de fuera puede que les llame la atención. «No te conozco, ¿por qué tengo que tener contacto físico contigo?», cuenta sorprendida.

Un error a la hora de saludar puede generar una situación incómoda

«No van con la mano para decir hola, un placer, van directamente a saludarse con el beso», explica la joven sobre nuestra manera de presentarnos. «Yo voy con la mano siempre y me quedo tocándole la tripa porque quiero saludar con la mano y ellos dan dos besos», cuenta.

«Pero eso no es todo, además de besarse, lo hacen de izquierda a derecha. Nosotros los italianos, o al menos yo, estamos acostumbrados a saludar de derecha a izquierda y por lo tanto nos estamos arriesgando a besar a la otra persona en la boca», explica entre la crítica y la sorpresa la joven italiana

«No lo hago, y sobre todo en un contexto laboral porque me da vergüenza. Por no hablar de cuando saludas a gente de otras nacionalidades ¿cómo lo saludas?. Prefiero los abrazos, si me ves por la calle, dame un abrazo», concluye la creadora de contenido, que ha generado un buen debate al respecto en su cuenta de Tik Tok.