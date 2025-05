Horóscopo de hoy viernes 30 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy viernes 30 de mayo para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tu salud es buena en general, pero tiende a debilitarse por los excesos. Trata de controlar las cosas que comes y bebes en lugares cuya fiabilidad desconoces. Pueden afectarte mucho. Debes analizar por qué cuando estás fuera del trabajo te sientes tan vacío. Es posible que te estés centrando demasiado en tu profesión y eso puede crearte graves problemas. No estaría mal que pensases en renovar tu aspecto físico o por lo menos en atenderlo un poco. Acércate a la peluquería o a alguna de las tiendas de ropa o calzado que más te gustan.

Tauro

Tus opciones laborales se amplían porque tú así lo has buscado. Tu inteligencia y conocimiento del medio en el que te mueves te da muchas opciones. Estás en racha. La presión aumenta en el trabajo, pero tú estás preparado para hacer frente a cualquier tipo de situación que se presente. No rechaces propuestas arriesgadas. Lucharás sin vacilar contra una injusticia que no te afecta directamente, pero que va en contra de todo lo que siempre has defendido. Vete al grano, no des rodeos.

Géminis

El diálogo es la base de la convivencia y de la armonía en la pareja. Lo que estáis viviendo en este momento se puede solucionar con tolerancia. Sentaros a hablar sin prisas. Deja en un segundo plano los pensamientos negativos y céntrate en el lado más positivo de lo que te ocurre. Piensa que las cosas simples son las que mejor funcionan. No te avergüences de lo que has hecho, no tienes razones para hacerlo, te haya salido mejor o peor de lo que esperabas. No debes perder la confianza en ti mismo.

Cáncer

La timidez y un exceso de escrúpulos te va a poner muy difícil conseguir entablar una relación estable. Libérate de ciertos prejuicios y déjate llevar. Es posible que se estén gestando cambios en tu entorno laboral que, en principio, no te incluyen como pieza esencial. Es hora de que pienses en cambiar. Los problemas familiares te tienen absorbido y estás descuidando un poco tu cuerpo. Debes animarte a salir un rato y respirar aire fresco, tus pulmones lo necesitan.

Leo

Si no te atreves a lanzarte, alguien lo hará por ti y te quedarás con la duda de saber qué habría ocurrido si tú hubieses sido el primero. Merece la pena arriesgarse. No te quedes esperando a que las oportunidades llamen a tu puerta, debes ir tú en su busca. Se abren caminos en el amor que nunca hubieras sospechado. Has conseguido alejar de ti los problemas más graves, pero aún así no consigues alcanzar la paz y la tranquilidad que tanto le hacen falta a tu salud. Relájate.

Virgo

Te conviene distanciarte prudentemente de los problemas ajenos. No es una cuestión de egoísmo, sino de cuidarte a ti mismo en un momento delicado. Los que trabajan contigo valoran mucho los esfuerzos que haces para que las cosas le vayan mejor a todo el mundo. Tu honradez te hace ser respetado. La valentía es una actitud muy propia de ti, pero a veces un poco de miedo no es perjudicial, porque activa tus alarmas internas y te previene de posibles desastres.

Libra

Sobre ti ejercen su presión simultáneamente fuerzas positivas, pero también negativas, por lo que el resultado puede decantarse en cualquier dirección. La vida se torna más agradable y todo viene a señalar hacia una etapa más generosa y simpática. Se potencia la imaginación y también la creatividad. La paciencia te llevará al éxito, aunque te cueste esfuerzo. Debes aguantar lo inaguantable, al final obtendrás el premio que tanto deseas. Recibirás muestras de apoyo.

Escorpio

Controla muy de cerca aquellos asuntos que te parecen fundamentales, no dejes que terceras personas estropeen al final lo que tanto tiempo te ha costado construir. Siempre has sido una persona capaz de aceptar las ideas y los puntos de vista diferentes, pero de vez en cuando no está demás apostar a tope por tus iniciativas. No debes dejarte llevar por tu temperamento, es mejor que optes por la moderación hoy ante una situación que amenaza con superarte. Si te enfadas, perderás las riendas.

Sagitario

La lectura puede ser hoy para ti una muy buena medicina. Te relajará y mantendrá tu espíritu un poco alejado de las cosas que te preocupan. No quites horas al sueño. Las circunstancias dan un impulso a tu carrera, especialmente de la mano de un proyecto antiguo que ahora cobra mucha actualidad. Ideas maduras pero fuertes. Hoy tendrás una muy buena jornada en el trabajo y todo te saldrá a pedir de boca. A pesar de que las cosas van bien no debes dormirte en los laureles.

Capricornio

Hoy tenderás a irritarte demasiado deprisa por cosas sin demasiada importancia. No aguantarás que te lleven la contraria y saltarás a la primera. Tu humor es así. Tendrás la oportunidad de organizar una fiesta, en la que te encontrarás con la persona que amas. Momento favorable para acercarte a ella y entablar conversación. Buenas perspectivas en el terreno laboral, especialmente en lo que se refiere a proyectos relacionados con el exterior. Si te dedicas al comercio, puedes esperar lo mejor estos días.

Acuario

El día es muy favorable para realizar compras, pero mantén la moderación y el principio de comprar solamente aquello que necesitas. No te dejes llevar. Podrías sostener hoy una discusión con un buen amigo, que tendrá que ver con lo económico. No merece la pena que os enfadéis por dinero, mejor dialogar. Disfrutas con intensidad de lo que la vida te ofrece, que no es poco en los últimos tiempos. Sabes mantener el equilibrio entre las responsabilidades y tus ganas de pasarlo bien.

Piscis

No te fíes de las propuestas que parecen maravillosas, porque pueden esconder compromisos difíciles de cumplir. Asegúrate de que las cosas son como te las pintan. Evita la extravagancia, no te conviene llamar la atención por tu aspecto. Cuando veas que las cuestiones se ponen complicadas en lo financiero, cambia de asesor. No te confíes demasiado, una persona que te está adulando ahora puede terminar por traicionarte sin que pase mucho tiempo. Permanece alerta en todo momento.

En ABC.es también puedes descubrir las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si deseas, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo va a ser este 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

Más temas:

Astrología

Horóscopo