Se gasta 49 euros en un roscón de Reyes de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su calidad: «El bizcocho está un pelín seco»

Dabiz Muñoz es de esos chefs que no desaprovechan las oportunidades. El propietario de DiverXO, que suma tres estrellas Michelin, ha vuelto a sacar por Navidad su propia línea de dulces.

El cocinero español ha puesto en venta tanto turrones como roscones. Pero no son los tradicionales tal y como los conocemos, pues siempre intenta buscar los sabores más peculiares. Por ello, son muchos los que quieren salirse de lo habitual y probar sus creaciones gastronómicas.

Este es el caso de Jose Vives, un creador de contenido conocido en redes sociales por ir a restaurantes y valorar sus comidas. El joven, que suma más de 56.000 seguidores en TikTok, se ha gastado 49 euros en uno de los roscones de Dabiz Muñoz. En un vídeo indica qué le parece y si realmente merece la pena pagar ese dinero.

Opina sin filtros sobre la calidad del roscón de Reyes de Dabiz Muñoz

Este año, Dabiz Muñoz ha sacado dos roscones: Roxcón Xo de fresa y nata y Rosconut XO Black & Whit. Ambos tienen un precio de 49 euros y en El Corte Inglés, lugar donde se pueden conseguir, están totalmente agotados.

A la izquierda, el Roxcón Xo de fresa y nata. A la derecha, el Rosconut XO Black & Whit

Jose Vives ha decidido comprar el segundo. Así viene descrito este producto en la página web: «Una creación donde la textura y el sabor se encuentran para redefinir la tradición. Una masa a abriochada con cacao que envuelve un relleno de stracciatella de chocolate blanco y galleta, con el toque irresistible del caramelo salado. Para terminar, una decoración que juega con contrastes de chocolate blanco y negro y galleta crujiente».

El chico lo saca de la caja y asegura que, a simple vista, tiene muy buena pinta. «La masa es oscurita», añade. Tras esta valoración, pasa a degustarlo. «Está bastante bueno. Me mola porque es mucho chocolate, pero notas el agua de azahar por ahí que te recuerda al roscón», comenta.

Sin embargo, hay ciertas cosas que a Jose Vives no le llegan a convencer. «Es verdad que el bizcocho me parece que está un pelín seco. Os reconozco que no me encanta», sostiene.

También considera que es importante mencionar que es un producto congelado. «No es que te lo horneen y te lo den», aclara.

Tras comerse varios trozos, el tiktoker afirma que «está bien», aunque no es su prototipo de roscón. «Prefiero uno tradicional», concluye.