La explicación de The Grefg a la polémica de su desahucio a una anciana: «Para los que buscáis hacer daño: me gusta maltratar señoras mayores»

El popular youtuber The Grefg está siendo uno de los nombres propios del lunes debido a la polémica generada por el procedimiento judicial de desahucio que una de sus sociedades ha emprendido contra una anciana de 80 años que reside en un edificio propiedad del streamer en la parroquia andorrana de Escaldes.

Varios medios se han hecho eco de la historia, en la que, según la versión de la parte afectada -la de la mujer mayor- esta contaba con un acuerdo de alquiler sin límite temporal por llevar residiendo en la vivienda alrededor de 40 años y ser su contrato anterior a la legalidad vigente en Andorra.

Una vez que la sociedad de The Grefg, Grefito, compró el edificio, a todos los inquilinos se les avisó de que no se renovarían los contratos para que así se fueran marchando y los propietarios pudieran llevar a cabo la remodelación para el futuro arrendamiento.

La anciana, acogiéndose a su antiguo contrato -un vínculo verbal-, no abandonó la vivienda pese a que comenzaron las obras y llegó a quedarse sin agua corriente y a pasar un frío extremo por efectos de la remodelación.

Pese a que la mujer se aferraba a su contrato verbal anterior a la ley de 1993, la justicia ha dado la razón a David Cánovas, nombre real de The Grefg, aunque el desahucio sigue parado por haber presentado recurso la parte afectada.

La versión de The Grefg

Tras la polémica generada, ha sido el propio youtuber el que ha decidido emitir un comunicado exponiendo su parte de la historia:

«Dejar claro que la señora no vive en esa propiedad, sino son uno de sus hijos en otra parroquia de Andorra. Lo que se está publicando no se corresponde con la realidad, sino con la versión de la arrendataria y sus representantes», escribe el youtuber, aunque después sí da a entender que la señora reside aún en el edificio.

«Una sociedad mía adquirió un inmueble de un propietario que ya había comunicado a todos los arrendatarios que vendía el edificio para su renovación y su posterior arrendamiento, lo que hacía necesario que lo dejasen vacío. Todos los arrendatarios se fueron, excepto la señora», añade.

«La señora era perfectamente consciente de que debía marchar del edificio» y «la sociedad propietaria no ha percibido ningún alquiler por su parte desde hace más de tres años», explica para justificar y detallar sus acciones.

«Se trata de un asunto de arrendamiento, sin ninguna particularidad especial, y se sigue un procedimiento típico que está a punto de ser resuelto definitivamente en segunda instancia», cuenta, sobre el fallo a favor en primera y el recurso posterior presentado por la señora que parece estar cerca de resolverse en favor del youtuber.

Por último, The Grefg, tira de ironía y se dirige así a sus 'haters': «Para todas las lacras de internet que buscáis el daño más que la verdad, os importa más la persona que los hechos y en estas últimas 24 horas os he visto particularmente activos, deciros lo que queréis leer. Me gusta maltratar señoras mayores, de hecho me gusta comérmelas. En el próximo directo pondré un contador para ir a por tu abuela a devorarla».