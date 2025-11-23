Una española que vive en Corea del Sur enseña los regalos que le ha dado el Gobierno de allí por su embarazo: «Se toman muy en serio la maternidad»

Afrontar un embarazo, especialmente cuando una es madre primeriza, es un inmenso reto plagado de dudas, momentos bonitos y muchas sorpresas. Esos nueve meses, y los que vendrán a partir de entonces, son un aprendizaje constante y todavía más para las españolas que ... viven esta etapa fuera de nuestro país.

Y es que a pesar de ser algo universal la maternidad también es fuente muchos choques culturales. Ahora lo está comprobando Irene Azartash, una nutricionista española y creadora de contenido que está viviendo en Corea del Sur, un país en el que acaban muchos jóvenes de aquí. Lo que iba a ser una estancia temporal allí para aprender el idioma dio un giro inesperado y acabó encontrando pareja allí: ahora, casada con él y viviendo en Seúl, la joven española está embarazada.

En los últimos tiempos ha contado a través de su perfil de TikTok (@irekofitness) cómo es el seguimiento que está teniendo allí, como la periodicidad de las citas o las clases preparto, y las diferencias que está encontrando con lo que se hace en España. Ahora acaba de explicar una de las cosas que más le alucina: los regalos que el Gobierno de allí regala a las embarazadas. En solo dos días la publicación supera las 1,4 millones de visualizaciones.

«La tarjeta nacional de la felicidad»

«En Corea del Sur se toman muy en serio esto de la maternidad», asegura ella antes de desvelar que «hoy me he levantado con la sorpresa de que me han enviado a mi casa unos cuantos libros tanto para nosotros como para el bebé». Ella misma muestra una caja con dibujos de unos padres y un niño en la que se supone que están los productos.

Irene hace un 'unboxing' y explica, mientras los va mostrando a la cámara, que «son primeras lecturas para tu bebé y también algunos libros para ir preparándote para la paternidad o maternidad». Lejos de quedarse allí el regalo, la futura madre explica que «por lo visto luego te puedes registrar para seguir recibiendo libros, simplemente pagando las tasas de envío y cada mes los van cambiando».

«Me parece una iniciativa súper interesante», comenta ella. Muchas usuarias le han contestado aplaudiendo la iniciativa y asegurando que en sus países (muchos de ellos suramericanos) dan muy poco. Otras recuerdan que dan ayudas o un ajuar completo para el bebé. «En Colombia ni los partos son humanizados...», lamenta una tal Lis.

No es lo que ocurre en Corea del Sur. En otro vídeo similar, Irene reiteraba el apoyo a las futuras mamás, enseñando otro regalo: en ese caso en el centro de salud le regalaron una bolsa repleta de detalles: pastillas de hierro, una chapa identificativa para poder ir en l asiento especial en el metro, un par de cubiertos, un babero para el bebé, un diario para llevar un seguimiento del embarazo y una cajita con productos de cuidado personal.

La española también relató que cuando el embarazo está confirmado por un médico se puede pedir «la tarjeta nacional de la felicidad» con la que se dispone de un millón de wones, que serían unos 650 euros. «Tras el parto puedes optar a otra ayuda de unos dos millones de wones», explica ella.