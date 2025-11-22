Un español que estudia en un instituto de Estados Unidos explica cómo los castigan en los centros de este país: «No puedes ni salir a la calle»

Ir a estudiar a Estados Unidos es una experiencia que atrae a miles de jóvenes de todo el mundo, que seguro que han visto campus e institutos norteamericanos en miles de películas y series. Más allá de vivir desde dentro en estos escenarios, ... es muy apreciada la calidad de su educación y las oportunidades laborales que deja el paso por estos centros. Por eso, cada año muchos españoles emigran allí con la excusa de los estudios.

Uno de los que lo ha hecho recientemente es Dani, un joven catalán que desde este septiembre, y previsiblemente hasta final de curso, está estudiando en un instituto de Larkspur, una ciudad de Colorado. Allí se ha adentrado en el mundo de las 'high school' y aprovecha sus ratos libres para explicar desde su perfil de TikTok (@dakhtaar) sus peripecias, que no son pocas.

Así, hasta ahora ha hablado mucho de comida pero también de su familia de acogida y los típicos vecindarios de Estados Unidos y sobre todo de cómo son las clases, sus compañeros y otros detalles de la vida estudiantil. Ahora precisamente ha explicado cómo son los castigos en su instituto por no cumplir con las normas y la publicación ha interesado mucho: se acerca a las 98.000 visualizaciones en solo dos días.

«Te tienes que quedar en una sala»

«Esto es lo que pasa cuando te ponen una detención en un 'high school' en Estados Unidos«, empieza Dani su publicación. Quizás a alguno les chocará pero lo cierto es que en el contexto de los institutos o colegios, una detención es una sanción disciplinaria que se impone a un estudiante como consecuencia de una infracción o conducta inapropiada. En Estados Unidos son habituales.

Dani muestra una especie de multa roja, en al que se ve su nombre, la fecha y el periodo afectado. «Que te pongan la detención quiere decir que te has portado mal en clase o que te has escapado de clase básicamente cuando no podías», confiesa él, que añade que la consecuencia es que «en la hora del 'lunch', que es la hora que tienes para comer, pues no puedes ni salir a la calle ni nada».

«Te tienes que quedar en una sala con otros estudiantes a hacer deberes o a reflexionar sobre lo que has hecho», explica él para quien desconozca esta normativa. Dani confiesa que en su caso «básicamente lo que he hecho ha sido llegar, me he comido mi comida y luego ya me he puesto a hacer el trabajo que tenía que hacer». No lo especifica pero parece que su idea para ganar tiempo no estaba bien vista.

Dani especifica que «cuando te ponen la detención te suelen también poner ausencia en la clase» y lamenta que estos detalles «son bastante importantes aquí y es muy complicado de sacar eso de tu registro al final del trimestre».

En los comentarios, a Dani le preguntan que qué han hecho o le comentan, entre risas, que se está volviendo «un malote». «Nos lo han puesto a toda la clase por no parar de hablar», remarca él a un seguidor que precisamente se lo preguntaba. «Como en los Simpson a Bart...», se acuerda otro internauta.