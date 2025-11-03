Suscribete a
Una española se va a vivir a Corea del Sur y habla claro de la discriminación que sufre por ser de nuestro país: «No se casan con occidentales»

Muchos compatriotas se enfrentan a un duro choque cultural en un país exigente y extremadamente competitivo

I. A

Apuntan los datos del Instituto Nacional de Estadística que en Corea del Sur residen unos 1.700 españoles, una cifra pequeña pero creciente si se comparan con hace una década. Muchos compatriotas se enfrentan a un duro choque cultural en un país exigente y ... extremadamente competitivo.

