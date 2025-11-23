Una madre explica el sistema con el que su hijo de 12 años ha conseguido ahorrar 10.000 euros: «La gente no se entera»

Ahorrar es una de las tareas que pueden resultar más difíciles en la vida adulta, cuando la persona pasa a ser responsable de todos sus gastos y debe afrontar pagos como el alquiler, los suministros de una vivienda, el ocio y poder hacer frente ... a imprevistos.

Existen muchos métodos que buscan fórmulas para ahorrar en el día a día hasta acumular una cantidad sustanciosa. Asimismo, son muchos los padres que tratan de explicar a sus hijos el valor y el coste de las cosas desde pequeños para que vayan adquiriendo ciertas nociones a medida que avanza su edad.

Una madre comparte el método de ahorro que usa con su hijo

Una cuenta de TikTok llamada @cajahorro ha compartido el método que una madre ha empleado con sus hijos para este fin. Esta mujer aseguró que su hijo de 12 años había conseguido ahorrar 10.000 euros y ante la incredulidad de algunos usuarios de la red social ha querido explicar cómo lo ha conseguido.

«Mis hijos tienen un sueldo de 100 euros por hacer tareas en la casa», comienza el vídeo. sin embargo, esa cantidad no se la quedan íntegra.

Esta madre 'cobra' de esa cantidad 50 euros en concepto de «alquiler, comida y luz», siendo el reparto de 10, 20 y 20 euros, respectivamente.

«Ponen los 50 euros que les sobran hacia sus ahorros», señala. A la pregunta de a qué edad comenzó a aplicar este método responde que fue cuando tuvieron un «conocimiento básico de matemáticas» y ese momento fue a los siete años.

«Si no pueden pagar el alquiler pueden ganar dinero extra haciendo más tareas en casa», asegura. Por otro lado, de los 50 euros de ahorro, solo podrían gastar 20 euros al mes, mientras que «el 80% va a su caja de ahorros».

El motivo por el que estos padres han decidido proceder así con sus hijos es «para enseñarles a gestionar su dinero y acostumbrarse a la vida real».

La publicación se ha hecho viral y en un día ha conseguido más de 300.000 'me gusta' y cientos de comentarios, tanto a favor como en contra.

Por un lado, están quienes creen que es demasiado «estrés» para niños tan pequeños, mientras que otros ponen en valor la importancia de la educación financiera.

También están quienes opinan que las tareas del hogar «se deben hacer porque también viven ahí y hay que colaborar» y no a cambio de dinero. En el debate entre defensores y detractores, hay quienes han mostrado su opinión de manera más contundente en los comentarios: «La gente no se entera ni aunque lo expliques 200 veces, a mí me parece un buen sistema, aprenderán a trabajar, ganar dinero, gastar con cuidado y ahorrar».