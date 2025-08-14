¿Qué significa este símbolo que llevan los coches en la parte trasera?

Cuando vemos un coche por la calle con una pegatina la mayoría de veces nos preguntamos qué significa, si es importante o si nuestro vehículo también debe llevarla.

Por lo general, estos adhesivos están relacionados con normas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, hay conductores que decoran su automóvil simplemente por placer y cuestiones estéticas. Por ello, es imprescindible distinguir las etiquetas y conocer aquellas que sí son obligatorias.

Hay una pegatina que es muy común en los coches españoles. Suele estar colocada en la parte trasera, justo al lado de las luces de freno. Concretamente, se trata de un símbolo bastante llamativo, pero, ¿cuál es realmente su significado?

El Indalo, el símbolo que llevan muchos coches en la parte trasera

El símbolo que muchos coches llevan pegado en la parte trasera es el conocido como el Indalo. ¿Y qué es esto? Si eres andaluz posiblemente sepas lo que significa porque es un emblema de una parte de la región.

El Indalo es una seña de identidad propia de Almería. Se trata de una pintura rupestre neolítica descubierta en la cueva de los Letreros en 1868 por Manual de Góngora y Martínez.

La Diputación de Almería explica que existen varias interpretaciones de lo que representa. Por un lado, se dice que es un hombre cazando con arco. Por otro lado, hay quien cree que es un hombre con un arco iris en señal de protección de los malos espíritus o males terrestres.

A raíz de este hallazgo, surgió el llamado movimiento indaliano. Fue adoptado por un grupo de escritores, poetas, arqueólogos y pintores.

El Indalo refleja un poder superior que protege y ampara de los posibles riesgos que pudieran acechar a personas y lugares, así como de posibles males.

¿Por qué el Indalo se pone en los coches?

¿Y por qué el Indalo se pone en el coche en forma de pegatina? La respuesta es simple. Es una forma de representar la provincia y de dar a conocer una parte de los orígenes.

Además, para los más supersticiosos, es una manera de sentirse seguros y creer que van a evitar accidentes de tráfico.