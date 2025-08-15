Un argentino se muda a Cataluña y explica si considera necesario aprender catalán para vivir en Barcelona: «Si vas a venir...»

Existen muchos mitos sobre cómo es la vida en Cataluña si no hablas catalán. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente es imprescindible hablarlo para trabajar o convivir en Barcelona?

Sobre este tema ha hablado en TikTok el usuario @augusssssto, un joven argentino que vive en España y comparte su día a día en redes. En uno de sus vídeos más vistos, responde si es necesario aprender catalán para vivir en Barcelona.

¿Es necesario aprender catalán para vivir en Barcelona?

El joven cuenta al principio del vídeo que empezó trabajando cara al público y que muchos clientes le hablaban directamente en catalán. Nunca pidió que le hablaran en castellano, por respeto y porque le venía bien para aprender.

Al principio entendía poco, pero con unas cuantas palabras ya podía captar lo que le decían. Con el tiempo, se animó a estudiarlo más a fondo. «No es un idioma tan complicado», asegura.

Explica que el catalán se usa más de lo que uno cree cuando viene de fuera, sobre todo si trabajas de cara al público. Por eso recomienda al menos entenderlo, aunque no lo hables perfecto. «Ayuda mucho», insiste.

Al final del vídeo, comenta que lo que más le costó fueron los números, porque a veces no entendía DNIs o teléfonos y apuntaba cualquier cosa. Por eso se centró en aprender eso. «Si vas a venir, te conviene aprenderlo. Te va a servir en muchos trabajos», concluye.