Una española vuelve de su viaje a Egipto y lanza un claro mensaje sobre los peligros en este país: «Iba con miedo»

Antes de visitar otro país, es muy importante estar bien informado de dónde se va. Y es que no todos los territorios comparten la misma cultura ni tienen las mismas normas. Esto, en ocasiones, puede conllevar problemas graves para los turistas.

Un destino calificado de «peligroso» es Egipto. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomienda a sus ciudadanos «viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas».

Lo cierto es que una vez allí las experiencias entre unas personas y otras son muy distintas. Hay quienes realmente lo han pasado mal y otros, en cambio, consideran que es un lugar en el que no hay casi riesgos.

Marta Oliete es una española que el pasado mes de marzo hizo un viaje a Egipto. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha explicado cómo fue su estancia allí y ha lanzado un claro mensaje sobre los peligros en esta nación.

Una española, muy clara sobre los peligros en Egipto

Marta, desde su casa de España, relata cómo ha sido su viaje a Egipto. «He estado en Asuán, Lúxoy y El Cairo, en todos los templos habidos y por haber. Vamos a hablar del tema del acoso y de la vestimenta», indica.

La joven asegura que se lo habían «pintado muy mal». «Iba con miedo incluso», reconoce. Sin embargo, una vez allí, se ha llevado una grata sorpresa. «Yo en ningún momento he sentido que me fuera a pasar algo», afirma.

Lo que sí dice Marta es que a veces ha estado incómoda. «Te miran mucho y, si eres rubia, hasta las mujeres de Egipto se van a quedar hipnotizadas con tu pelo. Es algo a lo que no están acostumbradas. Si vas en pantalón corto te observan», sostiene.

La española explica que hay que ser conscientes de dónde vamos y de la gente que nos podemos encontrar. «Allí te van a mirar y tú no vas a decir nada. Yo prefería ser precavida», lamenta. La chica aclara sus palabras: «No quiero justificar este tipo de comportamientos, pero sí que es verdad que no vas a cambiarlos. Obviamente está mal. No quiero blanquear ni normalizar esto, solo daros los consejos que a mí me han ido bien».

La joven señala que solo le hicieron taparse las piernas y los hombros en las mezquitas. «A los templos he ido con tirantes y pantalones cortos», declara.

Ella cuenta que fue con un grupo lleno de hombres y el viaje estaba todo organizado, cosa que puede influir en su percepción de la seguridad en Egipto. No obstante, añade: «También estuve un día por libre y no sentí miedo».

En cualquier caso, Marta asegura que su intención no es asustar a nadie. «Obviamente tenemos que ir con cuidado. Si quieres evitar comentarios desafortunados, te recomiendo que vayas un poco más tapada», concluye.