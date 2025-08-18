Un español de viaje en Bali se sube a un barco en la isla y sufre una de las peores experiencias de su vida: «No sabéis lo mal que lo pasé»

Viajar a otros lugares del mundo es una de las actividades más gratificantes que existen. Nos permite conocer gente nueva, descubrir una cultura completamente diferente y probar todo tipo de comidas.

Antes de visitar un país, es muy importante estar bien informado de dónde se va. Hay que tener claro a qué sitios se pueden acceder, los horarios de las tiendas y restaurantes o qué cosas no se deben hacer bajo ningún concepto. Y es que un pequeño error puede suponer un riesgo enorme para los turistas.

Esto mismo es lo que confirma Luca Dazi. El joven se encuentra en Bali (Indonesia) y allí se ha subido a un ferry para desplazarse. Sin embargo, el español ha pasado por una de las peores experiencias de su vida.

Luca Dazi explica que está de viaje en Bali. Allí se ha subido a un ferry para poder desplazarse. El trayecto le ha costado un total de ocho euros. Sin embargo, el español ha sufrido uno de los peores momentos de su vida. «Es muy 'heavy'», asegura.

El chico ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok para mostrar esta mala experiencia en el barco. «No se ve nada, no se ve nada. Me va a dar algo», dice con voz temblorosa mientras graba las ventanas y se ve cómo el agua del mar impacta contra ellas.

También se escuchan los gritos de la gente y, seguidamente, el agua comienza a entrar en el vehículo. «Había unas olas de dos metros», asegura el joven.

Una vez ha llegado a tierra, Luca ha lanzado un mensaje de advertencia: «Mira, no sabéis lo mal que lo pasé. Tened mucho cuidado si venís a Bali y mirad las previsiones antes de subiros a un ferry».