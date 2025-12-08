Un enfermero explica si la regla de los tres segundos cuando se nos cae la comida es o no un mito: «Tiene razón mi madre»

Todos hemos escuchado alguna vez aquello de que si la comida toca el suelo pero la recoges antes de tres segundos, no pasa nada. Es un mito repetido en casas, pero ¿tiene alguna base real o es simplemente otra de tantas leyendas urbanas?

Sobre este ... tema ha hablado el famoso usuario de TikTok, Enfermero Jorge Ángel, que se dedica a compartir consejos de bienestar y salud en redes. En uno de sus últimos vídeos aborda directamente esta duda y aclara si estamos ante una regla válida.

El vídeo empieza con un pequeño sketch: él de niño dejando caer algo de comida y su madre diciéndole que no se lo coma. Él responde que han pasado menos de tres segundos y ella le recuerda que eso es solo un mito. A partir de ahí lanza la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: «¿Es verdad o no?».

Mito de los tres segundos

Según comenta, todos conocemos esta leyenda urbana y prácticamente todos la hemos puesto en práctica. Pero la evidencia científica no acompaña. La comida se contamina de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos prácticamente al instante, sin necesidad de esperar varios segundos.

Por eso concluye que el famoso margen de 3-5 segundos no existe. Es un mito. Y, como él mismo reconoce con humor, su madre tenía razón desde el principio.

¿Qué dice la ciencia?

La ciencia lleva años desmontando la famosa «regla de los 3–5 segundos». Experimentos en laboratorio han demostrado que las bacterias pueden pasar del suelo a la comida prácticamente de forma instantánea, sin necesidad de esperar varios segundos.

Uno de los estudios más citados es el de la Universidad Rutgers, publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology. Sus autores comprobaron que factores como la humedad del alimento, el tipo de superficie (acero, baldosa, madera, moqueta) y el tiempo de contacto influyen en la contaminación, pero que el traspaso de bacterias puede empezar en menos de un segundo.

Otros trabajos, como el realizado en la Aston University británica, matizan que cuanto menos tiempo esté la comida en el suelo, menos bacterias acumula, pero eso no significa que esté libre de gérmenes. En ese estudio vieron que los alimentos más húmedos y pegajosos y los tiempos de contacto más largos multiplican la carga bacteriana, aunque incluso unos pocos segundos ya bastan para que haya transferencia de microorganismos.