Un enfermero explica para qué sirven los bastoncillos de los oídos: «No introducir en el canal auditivo»
Cada vez más expertos advierten de que no los usamos como deberíamos
Acumular cera en los oídos es de las sensaciones más molestas que existen. Toda la vida se han usado bastoncillos para intentar mantener la zona limpia, pero cada vez más expertos advierten de que no los usamos como deberíamos. Entonces, ¿cómo hay que limpiarlos de forma correcta?
... Sobre este tema ha hablado el enfermero Jorge Ángel, un conocido creador de contenido que divulga consejos de salud y bienestar en TikTok. En uno de sus vídeos más recientes explica por qué no se deben usar bastoncillos y cuál es la alternativa adecuada.
El peligro de los bastoncillos
Según cuenta, el problema está en el mal uso que se hace de ellos. De hecho, explica que leyó en la caja de unos bastoncillos la advertencia de «no introducir en el canal auditivo ni en las vías respiratorias», justamente lo que mucha gente hace sin pensarlo. Estos productos, recalca, solo sirven para limpiar el pabellón auditivo, es decir, la parte externa de la oreja.
Cuando se introduce un bastoncillo dentro del oído, la cera no sale: se compacta. Y eso aumenta el riesgo de que se forme un tapón de cerumen, con la típica sensación de oído taponado o incluso con pérdida temporal de audición.
Alternativa para limpiar oídos
¿Y cómo se debe limpiar, entonces? La solución que propone Jorge Ángel es muy sencilla. Aprovechar la ducha, presionar suavemente el lóbulo y frotar por fuera. Con ese gesto, explica, la cera debería eliminarse sola sin tener que meter nada dentro.
@enfermerojorgeangel No uses bastoncillos para los oídos #salud #sabiasque #riesgo #mitos #Recuerdos ♬ sonido original - Enfermero Jorge Ángel
Aun así, el enfermero insiste en que, si alguien nota un cuerpo extraño o dificultades para oír, lo mejor es acudir a un profesional sanitario antes de introducir cualquier objeto en el oído.
