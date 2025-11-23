Un experto en sueño señala lo que se debe de hacer en caso de insomnio: «Si te quedas en la cama entrarán pensamientos intrusivos»

Dormir es uno de los grandes placeres de la vida y hacerlo bien es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y la mente. Y es que es sabido que el sueño ayuda a que el organismo se regenere y favorece el bienestar ... emocional y físico. Por eso, en los últimos tiempos ha crecido la conciencia de que en un mundo cada vez más acelerado es crucial tener una buena calidad al descansar.

A la práctica, sin embargo, muchos acaban durmiendo menos horas de las que deberían o acaban teniendo interrupciones por múltiples motivos. Una de las más habituales, y más peligrosas, es acabar con un trastorno de insomnio, que acaba afectando física y mentalmente. Los expertos vinculan este problema tan común a enfermedades cardiovasculares y cuadros de ansiedad o depresión.

Por este motivo muchos expertos trabajan específicamente en el mundo del sueño. Es el caso del doctor Joaquín Durán-Cantolla, neumólogo con más de 35 años de experiencia dedicadas a esta cuestión, que de hecho fundó una de las primeras unidades del sueño en España y que recientemente ha empezado a subir vídeos a TikTok (a través de su cuenta @drdurancantolla) para ayudar todavía más a todos aquellos que duermen mal. Hace unos días habló específicamente del insomnio y el video ya ha sido visto en más de 745.000 ocasiones.

«Solo empeora las cosas»

«¿Te despiertas con frecuencia en mitad de la noche y no te puedes volver a dormir?», empieza él su vídeo, en el que promete dar un truco muy sencillo y eficiente. «Como médico experto en sueño, he tratado miles de pacientes y un problema común en personas que padecen insomnio es que se despiertan en mitad de la noche y no pueden volverse a dormir», empieza sus explicaciones.

El doctor Durán-Cantolla sabe que en estos casos la «tendencia lógica es tratar de quedarse en la cama dando vueltas, esperando a que el sueño regrese de manera desesperada». Él avisa de que, lejos de lo que muchos puedan pensar, «esto solo empeora las cosas» porque «va activando tu cerebro cada vez más y crea pensamientos intrusivos» como pueden ser «otra noche sin dormir, mañana voy a estar fatal, me voy a poner enfermo...».

Él lo tiene claro. «En estos casos siempre, siempre hay que levantarse y hacer algo relajante que no active tu cerebro: leer, escuchar la radio, incluso ver la televisión a volumen bajo y poca luz», recomienda el experto, que añade que sirve «cualquier actividad que no sea excitante y, por tanto, activadora de tu cerebro».

«Cuando el sueño vuelva, y siempre vuelve, hay que regresar a la cama para continuar durmiendo», concluye el experto su reflexión, confiando en que muchos afectados puedan corregir su «error común» de quedarse en la cama esperando a volver a dormirse. Algunos usuarios contestan al vídeo confirmando que consiguen conciliar de nuevo el sueño escuchando YouTube de temáticas complejas como astronomía.

Durán-Cantolla también aprovecha los comentarios para remarcar que, a pesar de que a muchos les choque, «hay mucha investigación científica» que confirman que «si te quedas en la cama dando vueltas tu cerebro asociará la cama como el lugar donde no se duerme». «Por eso la instrucción es siempre levantarse y hacer algo relajante que 'distraiga' tu cerebro de su obsesión por dormir (en ese momento)», sentencia el experto.