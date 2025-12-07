Suscribete a
ABC Premium

Un enfermero aclara si es mejor dormir con o sin calcetines: «A veces, por factores genéticos...»

Es una pregunta extendida pero la respuesta no es la misma para todo el mundo

El enfermero Jorge Ángel comparte varios consejos para roncar menos y que no influya en el sueño de tu pareja

Un enfermero aclara si es mejor dormir con o sin calcetines
Un enfermero aclara si es mejor dormir con o sin calcetines TikTok

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A la hora de dormir hay quien se acuesta con calcetines y quien no los tolera ni un segundo. La pregunta entonces es sencilla. ¿Hay una opción mejor que otra?

Sobre este tema ha hablado recientemente el famoso creador de contenido Enfermero Jorge Ángel, ... conocido por compartir consejos sobre bienestar y salud en sus redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de Instagram aclara si es mejor dormir con o sin calcetines.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app