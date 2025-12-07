Un enfermero aclara si es mejor dormir con o sin calcetines: «A veces, por factores genéticos...»

A la hora de dormir hay quien se acuesta con calcetines y quien no los tolera ni un segundo. La pregunta entonces es sencilla. ¿Hay una opción mejor que otra?

Sobre este tema ha hablado recientemente el famoso creador de contenido Enfermero Jorge Ángel, ... conocido por compartir consejos sobre bienestar y salud en sus redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de Instagram aclara si es mejor dormir con o sin calcetines.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión