Un enfermero aclara si es mejor dormir con o sin calcetines: «A veces, por factores genéticos...»
Es una pregunta extendida pero la respuesta no es la misma para todo el mundo
A la hora de dormir hay quien se acuesta con calcetines y quien no los tolera ni un segundo. La pregunta entonces es sencilla. ¿Hay una opción mejor que otra?
Sobre este tema ha hablado recientemente el famoso creador de contenido Enfermero Jorge Ángel, ... conocido por compartir consejos sobre bienestar y salud en sus redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de Instagram aclara si es mejor dormir con o sin calcetines.
Calcetines sí o no
Según explica, dormir con calcetines hace que la piel transpire menos y que aumente la humedad. Ese ambiente cálido y húmedo es, como él mismo dice, un «caldo de cultivo perfecto para hongos, bacterias y ácaros». También favorece el mal olor. Por eso, en la mayoría de casos, recomienda dormir sin ellos para que el pie respire de forma natural.
Ahora bien, no todo el mundo puede aplicarlo igual. Hay personas que sufren de pies fríos por genética, por problemas de circulación o por patologías como la diabetes. En esos casos, los calcetines no solo son útiles, sino que pueden ayudar a conciliar mejor el sueño porque mantienen la temperatura estable.
Si se necesitan, conviene elegir tejidos naturales como el algodón o el hilo, que transpiran mucho mejor. También es importante evitar que queden demasiado apretados en la zona de la costura para no dificultar la circulación durante la noche.
