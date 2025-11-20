Una cubana muestra la realidad de vivir en un pueblo de este país: «Ni con dinero aparecen las cosas»

Cada país es único y tiene su propia identidad. Las diferencias entre unos territorios y otros abarcan una amplia gama de aspectos que van desde la cultura y las tradiciones hasta el sistema político y económico. Todo ello hace que la vida sea ... muy distinta en función de donde nos encontremos.

Las estructuras sociales y políticas juegan un papel fundamental en cómo los ciudadanos perciben los derechos y responsabilidades. Mientras algunas naciones enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza y desigualdad, otras gozan de altos niveles de desarrollo.

Yaneisy es una joven que reside en un pequeño pueblo de Cuba. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, explica cómo es su día a día allí y muestra la realidad.

La realidad de vivir en un pequeño pueblo de Cuba

Yaneisy cuenta que vive en un pequeño pueblo de Cuba y que hoy no tiene nada para comer. Por ello, ha salido a la calle para conseguir algún alimento. «Después de ir a varios lugares, he encontrado algunas cosas, aunque nada del otro mundo. A veces ni con dinero aparecen. En este país hay que comer lo que se presente, no lo que uno desee», sostiene.

La joven detalla qué productos ha adquirido: «Cuatro paquetes de salchichas, un pollo procedente de Estados Unidos, unas galletas de sal que se hacen aquí y soda. No es lo más rico, pero sí lo más necesario».

Yaneisy revela cuánto le ha costado todo. «Gasté 9.700 pesos cubanos (373 euros). Ni un médico en Cuba cobra esa cantidad», declara.