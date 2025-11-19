Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 19 de noviembre

Una española que vive en China cuenta cómo se recogen los paquetes en ese país: «A cada uno le asignan...»

La venta online sigue teniendo el inconveniente de que, muchas veces, cuando el repartidor llega no estamos en casa

Una española viviendo en Senegal enseña una tienda con productos de Estados Unidos: «Qué Lay's tan extrañas»

Una española que vive en China cuenta cómo se recogen los paquetes en ese país
Una española que vive en China cuenta cómo se recogen los paquetes en ese país TikTok

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez compramos más por internet y en muchos sectores la venta online supera con creces a la física. Sin embargo, estas compras siguen teniendo el inconveniente de que, muchas veces, cuando el repartidor llega, no estamos en casa. Pero, ¿cómo solucionan este problema en otros países?

Noticia Relacionada

... Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Claudia Pérez, una española que actualmente vive en Shenzhen (China), donde dirige una academia de idiomas. En uno de sus vídeos más recientes muestra cómo funciona allí la recogida de paquetes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app