Una española que vive en China cuenta cómo se recogen los paquetes en ese país: «A cada uno le asignan...»

Cada vez compramos más por internet y en muchos sectores la venta online supera con creces a la física. Sin embargo, estas compras siguen teniendo el inconveniente de que, muchas veces, cuando el repartidor llega, no estamos en casa. Pero, ¿cómo solucionan este problema en otros países?
... Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Claudia Pérez, una española que actualmente vive en Shenzhen (China), donde dirige una academia de idiomas. En uno de sus vídeos más recientes muestra cómo funciona allí la recogida de paquetes.
Adiós a buscar paquetes
Al comienzo del vídeo, Claudia aparece en una tienda que funciona como consigna: un espacio lleno de estanterías repletas de pedidos donde cada cliente va a recoger lo suyo. Hasta aquí, nada sorprendente, porque en España también existen puntos de recogida similares. Pero, según explica, la gran diferencia está en el mecanismo que han implantado recientemente para localizar los productos dentro de la tienda.
La joven se acerca a un código QR situado en la entrada y lo escanea con una aplicación del móvil. «Vienes aquí, escaneas este QR y te aparecen todos los pedidos que tienes en la tienda», explica. Una vez la app muestra la lista de paquetes pendientes, solo tiene que pulsar sobre uno: en ese momento, el paquete empieza a emitir un pitido gracias a una pequeña baliza que llevan dentro, facilitando su ubicación.
