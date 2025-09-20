Así es la ciudad en miniatura que un youtuber diseñó para que sus gatos vivan como humanos

Si hay algo que nunca pasa de moda en Internet son los vídeos protagonizados por gatitos. Desde los primeros memes virales hasta los clips más actuales, estos felinos domésticos han conquistado a millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, un creador de contenido chino ha llevado esta pasión a un nivel que sorprende por su creatividad y dedicación. No se conforma con grabar escenas graciosas de sus mascotas, sino que ha construido para ellas una ciudad en miniatura con edificios, servicios e incluso transporte público.

Xing Zhilei, conocido en las redes sociales como Xing´s World, ha dedicado los últimos dos años de su vida a levantar un universo paralelo pensado exclusivamente para sus gatos. Su objetivo es claro: permitir que sus compañeros experimenten el mundo humano, pero adaptado a su tamaño. Esta idea, que mezcla ternura con un despliegue de talento en el bricolaje y la ingeniería casera, ha captado la atención de miles de seguidores en YouTube y otras redes sociales.

Una ciudad diseñada para felinos

El trabajo del joven chino no se limita a una simple casita o a un rascador de lujo. Su proyecto es ambicioso: un conjunto urbano en miniatura que incluye un supermercado, un banco, una sala de cine y, entre sus creaciones más recientes, un restaurante de comida rápida bautizado con humor como 'Meowdonalds' y un completo sistema de metro funcional.

El metro, que aparece en uno de sus últimos vídeos, tardó alrededor de cuatro meses en completarse. En las imágenes se aprecia a uno de sus gatos, el simpático Mr. Nice, esperando pacientemente en el andén mientras un tren en miniatura llega a la estación. La escena, además de enternecedora, pone de relieve la meticulosidad con la que el youtuber ha cuidado cada detalle de su obra.

Como todo proyecto de envergadura, los desafíos técnicos no han sido menores. El creador se enfrentó a la dificultad de conseguir que las puertas de los vagones y las de los andenes se abrieran de manera sincronizada. También se propuso el reto de instalar una escalera mecánica en funcionamiento, un elemento que requirió ingenio, tiempo y múltiples pruebas hasta que logró que funcionara correctamente. Pese a los obstáculos, la perseverancia le permitió completar el set, y el resultado final muestra a sus felinos explorando con naturalidad los espacios, subiendo a los vagones y disfrutando de su nuevo medio de transporte.

Dedicación, creatividad y un toque de humor

El éxito de Xing´s World no se explica únicamente por lo ingenioso de sus construcciones, sino por la mezcla de humor y ternura que transmiten sus vídeos. Sus gatos parecen moverse cómodamente en el entorno, como si fueran ciudadanos de pleno derecho en esta urbe en miniatura.

El restaurante 'Meowdonalds' es otro ejemplo de esa mezcla entre ingenio y simpatía. Inspirado en una de las cadenas de comida rápida más populares, Xing ha reproducido un local con carteles, mostradores y mesas adaptadas, donde sus gatos actúan como clientes curiosos. Este tipo de detalles refuerza la sensación de estar contemplando una parodia del mundo humano, solo que vista desde los ojos de los felinos.

El creador no oculta que la construcción de esta ciudad le ha supuesto un esfuerzo prolongado. Dos años de trabajo, incontables horas de manualidades y una buena dosis de paciencia han sido necesarias para levantar este universo paralelo. Pero la recompensa llega cuando sus gatos interactúan con las estructuras, descansan en los asientos del metro o curiosean en el supermercado improvisado, convirtiéndose en un espectáculo que cautiva a miles de usuarios en todo el planeta.