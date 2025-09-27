Un empresario español explica la realidad de emprender en nuestro país: «El 95% de los negocios...»

Emprender es una opción muy atractiva para aquellos que buscan autonomía profesional o hacer realidad una idea innovadora. Y es que en España se ha convertido en algo cada vez más habitual gracias a la digitalización, el talento joven y el apoyo de inciativas.

Sin embargo, es importante saber que este camino no está exento de desafíos. Aspectos como la burocracia, la carga fiscal, el acceso a financiación o la incertidumbre económica pueden dificultar los primeros pasos. A pesar de ello, son muchos lo que deciden lanzarse y probar fortuna en el mercado.

Pablo Recuenco Pizarro, CEO y cofundador de la marca Morrison, ha hablado en una entrevista para Ac2ality sobre las complicaciones de abrir un negocio en nuestro país. El empresario ha sido muy claro.

La realidad de emprender en España, según el empresario Pablo Recuenco

Pablo Recuenco, CEO y cofundador de Morrison, ha sido tajante y asegura que «no todo el mundo está preparado para emprender». «Tienes que tener como un fuego interior genético de base. En los últimos años, hemos visto que hay personas que tienen esa necesidad, pero luego sufren y se dan cuenta de que, quizá, no es el camino. Hay que ser muy conscientes», comenta.

Además, el empresario español avisa de que abrir un negocio no es sinónimo de éxito. «Solo el 5% de las empresas prospera al cabo de los dos años. El otro 95% fracasa. Normalmente, la responsabilidad es del fundador porque puede haber tomado malas decisiones o puede haberse frustrado ante los primeros problemas. Se quedarán los que mejor sepan hacerlo y los que mejor sepan captar la atención», sostiene.

A la pregunta de si creen en la suerte, Recuenco es claro: «Para que aparezca, tienes que estar muy preparado, enfocado y ser capaz de verla. Nosotros no confiamos en ella, pero estamos listos por si aparece, para aprovecharla y subirnos al tren».