Un hostelero de Vigo, desesperado por lo que está sufriendo desde que participó en el programa de Alberto Chicote: «Estoy sobrepasado»

Salir en la televisión es, normalmente, sinónimo de visibilidad, impacto e incluso éxito. A veces, basta con que un negocio aparezca un minuto en pantalla para obtener resultados muy positivos. Esto se puede ver traducido en un aumento inmediato de clientes o seguidores.

Sin embargo, puede tener un efecto totalmente contrario y que todo el esfuerzo de años se reduzca a cenizas. Esto es lo que le ha sucedido a un restaurante de Vigo que participó hace tres años en el programa 'Batalla de restaurantes', presentado por el chef español Alberto Chicote.

Manu Carreiro, que trabaja en este local como personal de sala, está desesperado. Por ello, ha decidido contarle la situación que está sufriendo al influencer conocido como Soy Camarero para encontrar una solución.

La denuncia de un hostelero tras participar en 'Batalla de restaurantes', de Alberto Chicote

Soy Camarero explica que un empresario le ha mandado un correo para informarle de la situación que está sufriendo tras salir hace tres años en 'Batalla de restaurantes', de Alberto Chicote. «Le sigue afectando», asegura.

El hostelero, llamado Manu Carreiro, cuenta que cada vez que vuelven a emitir el programa solo reciben comentarios negativos. «Nos llenan de malas reseñas y es gente que no ha ido al local. Hemos bajado de un 4,7 en Google a un 4. Me temo que seguirá pasando», lamenta.

El empleado indica que está desesperado. «Ya no sabemos qué hacer. Yo ni siquiera soy el dueño, soy la persona de sala y me toca a mí lidiar con todo el mundo. Estoy sobrepasado», comenta.

Carreiro asegura que cada vez tienen «menos comensales». «No está muy bien la cosa en Vigo como para seguir bajando», sostiene.

La opinión de Soy Camarero

Tras leer el mensaje, Soy Camarero ha revisado algunas de las reseñas y ha opinado al respecto. «Puede caer bien, puede caer mal, puede haber cosas que no te gusten de lo que has visto en el 'reality'... pero yo creo que, si no has ido al restaurante, no tienes que poner malos comentarios», sentencia.