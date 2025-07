La escalada de precios de los carburantes en España está impulsando a los conductores a buscar formas de ahorrar en combustible, desde aprovechar descuentos y programas de fidelización hasta mejorar los hábitos al volante y el mantenimiento del vehículo.

Factores como la presión de los neumáticos, el estado de la suspensión y los filtros pueden marcar la diferencia en el consumo. No obstante, llenar el depósito este verano de un coche medio, al menos con los precios actuales, es 3,5 euros más barato que el año pasado por las mismas fechas.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,3 euros, unos 3,5 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 82 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 82,5 euros, casi unos siete euros menos que en 2024, cuando suponía unos 89,1 euros.

Este es el error más común al echar gasolina que puede llegar a averiar el coche

En este contexto, y con muchos españoles de vacaciones o a punto de irse hacia el destino que llevan esperando todo el año, ¿cuánto conviene llenar el depósito en cada repostaje? ¿es perjudicial llenar el depósito al máximo o hacerlo rápidamente?.

Siempre debemos tener cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento inútil de combustible en la gasolinera.

Un incidente que, además de ser peligroso, deberá ser notificado de inmediato a los responsables de la estación de servicio. La capacidad del depósito está diseñada y calculada para contener combustible hasta el tubo por donde se llena; los vehículos modernos, además, equipan sistemas para evitar cualquier peligro. Un rebosadero en la boca de carga garantiza la evacuación del combustible sobrante y el tapón se encarga de sellar herméticamente el tanque.

El aviso de las gasolineras de Estados Unidos que no está en España y que es crucial para el coche

Mientras que en España los conductores llenan el depósito de sus vehículos sin mayores advertencias, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, una pequeña, pero crucial leyenda aparece en cada manguera de gasolina: 'Do not top off' (no apurar el llenado).

Cuando no hacemos caso a esta señal y seguimos metiendo combustible al vehículo, la gasolina puede acabar introduciéndose en el sistema de recuperación de vapores EVAP (Evaporative Emission Control System) del vehículo. Este sistema, diseñado para capturar y almacenar los vapores de combustible para evitar su liberación a la atmósfera, no está preparado para lidiar con el combustible líquido.

Consejos útiles para reducir el consumo de combustible -Conducir de forma suave y eficiente, evitando acelerones y frenazos.

-Mantener una velocidad constante y moderada, especialmente en carretera.

-Revisar y ajustar la presión de los neumáticos periódicamente

-Retirar accesorios externos innecesarios que aumenten la resistencia al aire.

-Realizar las revisiones y mantenimientos recomendados por el fabricante.

Las repercusiones pueden ser fatales. Los filtros de carbón activado, que forman parte fundamental de este sistema, pueden saturarse y dañarse, perdiendo su capacidad para filtrar los vapores. Esto no solo provoca un olor persistente a gasolina, sino que también puede encender la luz de Check Engine en el salpicadero.

Y cuando esto ocurre, es que ha detectado un problema serio que debe ser tratado en un taller. La reparación de estos componentes, que a menudo requiere la sustitución de piezas como el canister de carbón -el dispositivo encargado de capturar y almacenar los vapores de gasolina- o las válvulas de purga, puede suponer un desembolso económico considerable.