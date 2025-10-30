Un autónomo español gana 3.339 euros en un mes y desvela cuánto sueldo le queda tras gastos e impuestos: «Es un logro»

Una de las propuestas más polémicas del Gobierno en las últimas semanas es la intención de subir las cuotas de los autónomos. El alza se concretaría en una subida de entre 200 y 2.500 euros al año, según el tramo.

Desde 2022, los ... autónomos cotizan por un sistema de ingresos reales, lo que hace que según el tramo al que pertenezcan deban pagar más o menos. Esta propuesta del Gobierno ha generado el rechazo tanto de los trabajadores por cuenta propia, las distintas organizaciones que los representan, así como de la oposición y los socios del Gobierno.

Estos trabajadores llevan años quejándose de la excesiva carga que soportan y para demostrarlo muchos han compartido sus cuentas reales. Uno de esos trabajadores es Álex, un usuario de TikTok que desde el pasado mes de abril tiene su propio negocio. En el mes de junio, este joven compartió cuánto había ganado en un mes y cuánto le había quedado finalmente entre gastos de empresa e impuestos.

Un autónomo explica cuánto le queda tras pagar gastos e impuestos

Álex antes era camionero, pero cuenta que lo dejó para tener su propio negocio de limpieza profunda de vehículos a domicilio. Destaca en su vídeo que mayo fue un buen mes para él ya que ha tenido la agenda «bastante completa». «He ingresado 3.339 euros, que no son todos míos», subraya.

Lo primero a lo que debe hacer frente es al pago del 21% de IVA donde, según sus cálculos, se le van 579 euros (en realidad el cálculo correcto serían 701,09): «Se me quedan 2.759 euros». Pero a partir de ahí, Álex debe hacer frente a otros gastos a los que debe restar los gastos de empresa y el IRPF.

«Los gastos de empresa han sido 483 euros en combustible, 384 en limpieza, 150 en la renovación del logo, 106 de gestoría, 89 de parking y 87 de cuota de autónomo porque lo estoy pagando reducido», resume su balance.

Asegura que sus gastos de empresa suponen 1.320 euros y al restarlo a lo anterior se le quedan 1.439 euros, aunque la suma tampoco es correcta: «Ahora, menos el 15% de IRPF, que se van a ir 215 euros, se me queda un total de 1.223 euros».

Este joven explica que le parece «todo un logro» puesto que sus objetivos a corto plazo eran «arrancar, mantener la empresa, mantener un salario de unos 1.400 euros para mí y obtener un beneficio después de eso». Aunque no ha podido cumplir todo ello en su segundo mes de autónomo, explica que espera ir superando objetivos mes a mes.

Algunos usuarios le han indicado que las cifras que da no coinciden del todo con las que serían las reales. Asimismo, otros le indican que la parte del IVA no se puede contar directamente como ingreso porque se cobra al cliente y se entrega a Hacienda.

Así, aunque muchos coinciden en que la carga fiscal y los gastos son elevados le piden que preste más atención a los números porque «las cuentas siguen sin estar bien» ya que, además del problema del IVA, la suma de los gastos no coincide con la que él da en el vídeo.